escuchar

Mauro Icardi y Wanda Nara celebraron la Navidad en Estambul, donde la familia vive por los compromisos del futbolista con el Galatasaray. La pareja compartió la festividad con las dos hijas que tienen en común, Francesca e Isabella, y los tres hijos que la empresaria tuvo con Maxi López: Valentino, Constantino y Benedicto. Recientemente, se conoció que el jugador sufre una fobia poco común: de qué se trata y cuáles fueron las dos situaciones en las que lo comprometió.

En las últimas semanas, la panelista Pía Shaw hizo referencia a una condición que afectaría a Mauro Icardi, en diálogo con LAM (América TV), y consignó A24. Se trató de la osmofobia, también llamada olfactofobia, una hipersensibilidad psicológica a los olores. “No soporta ciertos olores”, advirtió Shaw.

Wanda Nara y Mauro Icardi celebraron la Navidad en Estambul Instagram: wanda_nara

En tanto, la panelista reveló el episodio que habría protagonizado el futbolista y que confirmaría la hipersensibilidad a los olores que padecería. “Abría la heladera y había un olor que no se iba. No había caso”, contó. Y dijo que, ante la insistencia del jugador del Galatasaray de que ese aroma que sentía no cesó luego de limpiar el electrodoméstico, hallaron una solución. “Le regalaron la heladera vieja al señor que trabajaba en casa y compraron otra”, apuntó.

Según trascendió, Mauro Icardi habría vivido otro peculiar momento con respecto a esta fobia. Se trató de la época en la que surgió el escándalo denominado como WandaGate, alrededor de octubre de 2021. Wanda Nara estalló en las redes sociales contra una presunta tercera en discordia, que se trataría de María Eugenia “La China” Suárez.

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron el escándalo conocido como WandaGate Instagram @wanda_icardi

El conductor de LAM, Ángel de Brito, aseguró que el futbolista y la ex Casi Ángeles mantuvieron un encuentro en un hotel de París, aunque después se reveló un final distinto. “[Mauro Icardi] no pudo tener sexo por los olores que había”, destacó Yanina Latorre en el programa de televisión.

Mauro Icardi reveló qué dijo Wanda Nara al conocer su diagnóstico de salud

La salud de Wanda Nara generó preocupación entre sus fanáticos, luego de que permaneciera internada de en el hospital tras los resultados de unos análisis rutinarios. Posteriormente, la empresaria reveló que le diagnosticaron leucemia, pero aseguró que se encontraba en tratamiento y, en tanto, continuó su proyecto en Italia, en el programa Ballando con le stelle, que la proclamó ganadora.

La noticia causó conmoción entre los fanáticos de la exconductora de MasterChef (Telefe) y Nara compartió en las últimas semanas su evolución con sus más de 18 millones y medio de seguidores en Instagram. Recientemente, Mauro Icardi reveló cuál fue la reacción de la modelo cuando se enteró de su diagnóstico.

ARCHIVO-. Wanda Nara junto a sus cinco hijos

“Cuando descubrió esto, tuvo tanto miedo por sus hijos que dijo: ‘No tendré más hijos mañana’”, señaló el deportista. Y aclaró que la opinión de la empresaria se debió a que los chicos escucharon los primeros rumores sobre el diagnóstico de su madre a través de la televisión.

Con respecto a su vínculo, el jugador aseguró que continúa fuerte. “Llevamos 10 años juntos. La relación siempre tuvo el mismo amor y, entonces, lo principal para nosotros siempre ha sido la familia y los niños”, señaló.