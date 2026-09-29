Revelaron cuál será el nombre del grupo de Popstars y generó polémica en las redes

Popstars (Telefe) está en pleno desarrollo del programa y las aspirantes continúan con su sueño de conformar el siguiente grupo musical femenino de la Argentina. A medida que pasan los días, ensayan y se preparan para conquistar al jurado. Pese a que el reality va por la mitad, en las redes sociales ya se filtró el nombre oficial que la producción habría elegido para la futura banda y despertó la polémica de los usuarios, que no tardaron en reaccionar.

Uno de los datos que más expectativa genera entre los espectadores del ciclo es cómo se llamará la banda. Por ello, el periodista de espectáculos Federico Bongiorno, conocido como Fefe Bongiorno en X, reveló el plan de Telefe respecto a ello.

El posteo de Fefe Bongiorno sobre el nombre que tendrá la banda de Popstars (Fuente: X)

“El nombre de la banda de Popstars será Chapeaux”, escribió Bongiorno a la vez que sumó en el posteo una foto del jurado compuesto por Ángela Torres, Nicki Nicole, el productor mexicano Charlie García y el conductor del programa, Nicolás Vázquez.

En la sección de comentarios de la publicación que hizo el periodista, los usuarios opinaron: “La mitad de la gente no va a saber pronunciarlo y la otra mitad no va a saber escribirlo…”; “Todavía pueden cambiarlo y dejar que lo elijan las chicas o el público por alguna página”; “Lo están dando todo para que las chicas de Popstar no puedan vivir de esto” y “Si es verdad, espero que por lo menos tenga un contexto y lo digan en el programa”.

La reacción de los usuarios ante el nuevo nombre que tendría la banda de Popstars (Fuente: X)

Actualmente, 12 participantes de Popstars avanzaron a la siguiente instancia, mientras que 13 competidoras tendrán que enfrentar un desafío musical en el siguiente episodio. En cuanto al nombre de la banda, desde Telefe hasta el momento no confirmaron por sus canales oficiales que vaya a ser así.

Sobre el rating, desde que inició el programa el 24 de agosto hasta la fecha, los números no llegaron al nivel esperado de audiencia. Pese a que la primera emisión logró una exitosa performance y se consagró como lo más visto del día con un promedio de 11,3 puntos de rating y un pico de 12,3, en septiembre ese número oscila entre los 6 y 7 puntos.