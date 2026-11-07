Revés judicial para Mauro Icardi: restricción perimetral y prohibición de contacto por 45 días con su hija Francesca

Este viernes, un nuevo escándalo se desató entre Mauro Icardi y Wanda Nara cuando la policía, una ambulancia y la propia conductora se presentaron en el domicilio del futbolista en la localidad de Nordelta. En medio de una supuesta denuncia, trascendió la fuerte decisión de la Justicia, que dispuso una medida cautelar por el término de 45 días corridos contra el deportista. La resolución judicial incluye una restricción perimetral y la prohibición absoluta de contacto con su hija mayor, Francesca Icardi.

Un nuevo escándalo se desató entre Mauro Icardi y Wanda Nara que terminó con una cautelar que le prohibe al futbolista acercarse a su hija mayor (Foto: Instagram @mauroicardi)

El dictamen judicial, el cual compartió la periodista Naiara Vecchio en su perfil de X, tomó fuerza tras la denuncia por presuntas lesiones leves dictaminadas en perjuicio de la menor. La medida ordena de manera expresa al futbolista la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio actual de la niña, ubicado en la Avenida del Libertador, así como también de cualquier lugar donde la pequeña se encuentre o mude su residencia.

El documento que habla de la decisión de la Justicia ante un polémico episodio de Mauro Icardi con una de sus hijas (Foto: X/@NaiVecchio)

La Justicia le prohibió además todo tipo de contacto con Francesca. El jugador no podrá comunicarse con ella en persona, por teléfono, mensajes, redes ni a través de terceros. Según dicta el documento, si viola esta orden, cometerá de inmediato el delito de desobediencia. Al mismo tiempo, el fallo ordenó a la policía la notificación urgente en el día, la devolución de las pertenencias de la menor solicitadas por Wanda Nara y el traslado de la denuncia al fiscal sobre la situación de Isabella, la otra hija de la expareja.

La Justicia dispuso una cautelar por 45 días a Mauro Icardi tras la denuncia por lesiones leves hacia su hija mayor (Foto: X/@NaiVecchio)

Estas medidas llegan después de que se desatara una confusa situación en la “casa de los sueños” en la que se encontraba Icardi con su pareja y sus dos hijas, donde la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) aseguró que se dio una situación de violencia contra la mayor de las niñas.

Según detalles que sumó la panelista Yanina Latorre a través de sus redes, el deportista acudió al colegio de las chicas por la mañana: “Estaban en el colegio y las tenía que retirar el padre. Parece que llegó antes, a las 10, y Francesca no quería ir. Él se enojó”. A su vez, agregó que “la nena estaba en medio de un examen y las sacó igual”. Ante esto, la licenciada Mattera, del equipo técnico del Ministerio Público Tutelar, solicitó la restitución de las menores, reclamo que el jugador no obedeció.

Francesca denunció lo que ocurrió en la fiscalía (Foto: Instagram @yanilatorre)

Una vez en la residencia, la situación escaló violentamente. Latorre reveló que “Francesca denuncia un episodio terrible” del que no quiso dar detalles. Y explicó: “La nena se encerró asustada; dice que le habían sacado el celular, encontró una computadora y mandó un mail pidiendo auxilio. Logró escaparse; estaba descalza y muy asustada”.

Al llegar al barrio privado junto a su pareja actual, Martín Migueles, Wanda Nara se llevó a sus hijas y mantuvo un fuerte cruce verbal con el futbolista en la vía pública, así como también con la China Suárez, que se encontraba en el domicilio.

Mauro Icardi pudo reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Este no es el único episodio que ocurre en circunstancias similares entre la expareja. El año pasado, un operativo policial tuvo lugar en el Chateau Libertador, en el que reside la mediática junto a sus hijos; Icardi intentó retirar a sus nenas, Francesca e Isabella, tras una resolución judicial que le permitió reencontrarse con ellas. Sin embargo, la situación se descontroló y terminó con la intervención de la Policía de la Ciudad y el SAME, en un contexto de gritos, llantos y forcejeos.

Según contaron en LAM (América TV), el futbolista llegó al colegio y vio que sus hijas estaban con sus mascotas. “No, las mascotas no”, habría dicho el futbolista, negándose a llevarlas a su casa en Nordelta.

Ya en el Chateau Libertador, donde fue a devolverlas, les habría dicho: “Déjense de joder, dejen a las mascotas con su mamá y vengan”. Pero las niñas subieron al departamento y no volvieron a bajar. Fue entonces cuando el rosarino ingresó al edificio sin autorización, lo que desató un fuerte cruce con Wanda Nara.