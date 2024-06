Revés para Clara Chía: perdió el juicio contra el fotógrafo que retrató su infidelidad

Escuchar

El presente de Clara Chía, la novia de Gerard Piqué, es agridulce. Si bien por un lado bajó la espuma de la polémica en torno a su romance con el exfutbolista, este martes se conoció que perdió la demanda que interpuso contra el paparazzi Jordi Martín, quien reveló al público su relación con el futbolista en medio de rumores de la traición que cometió mientras estaba casado con Shakira.

Así, sitios de noticias extranjeros informaron que Clara, de 25 años, salió del juzgado “llorando y gritando, culpando a Shakira de haber pactado con Jordi para atacarla”, entre otras situaciones. Antes del juicio, Piqué habría llamado a Jordi para llegar a un acuerdo pero él no aceptó porque dijo que ganaría el juicio.

Gerard Piqué y Clara Chía intentaron frenar la ola de fotos que los retrataban: no pudieron y perdieron en tribunales contra el periodista que los retrató Instagram/ 3gerardpique

En su perfil de redes sociales, el fotógrafo celebró la absolución. “Hoy me encontré nuevamente en el juzgado con Gerard Piqué y Clara Chia. Un día muy intenso donde pude constatar el odio que siente el señor Piqué hacia mí por tomar la primera fotografía de su relación con Clara y por mi cariño y amor por Shakira y su familia. Tengo un sentimiento muy positivo luego de escuchar el dictamen del Ministerio Público solicitando mi absolución gratuita”, escribió en una publicación de Instagram.

En mayo de 2023, Piqué y Clara Chía denunciaron al fotógrafo en una comisaría por acoso y el asunto llegó a los tribunales, que recibieron las 36 páginas presentadas por la pareja: un compendio de noticias, reportajes gráficos, posteos en redes sociales e intervenciones en la televisión Martín refiriéndose a ellos. Si bien hubo una orden de alejamiento, vencido su plazo el Ministerio Público se mostró interesado en no prorrogarlo y falló en favor del periodista.

En paralelo, más allá de que este capítulo quedó en el pasado, el run run en la prensa española gira en torno a los planes que tiene la feliz pareja en mente. Según informó el periodista español Roberto Antolín, Piqué y Clara Chía tendrían intenciones de ser padres. “Gerard Piqué quiere, pero Clara no. Es un rumor lo del embarazo y él tiene muchas ganas. Lo que pasa es que ella no tiene prisa, no quiere ser madre ya. Es algo que va a desilusionar muchísimo a Shakira”, aseguró el comunicador, hace un mes, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

O Globo/GDA