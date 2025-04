Sabrina Rojas presentó a su novio con una romántica foto en las redes sociales

Sabrina Rojas presentó a su novio en las redes sociales luego de semanas de especulación por parte de los programas de espectáculo y de sus propios compañeros del ciclo Pasó en América (América). Por primera vez se animó a compartir una foto en la que enseñó el rostro de Gabriel Liñares y dejó en claro sus más sinceros sentimientos por él.

Después de que su relación con Luciano Castro finalizara en 2021 de una manera turbulenta, Rojas se dio tiempo para pensar en el amor. Si bien se concedió una oportunidad con Luis “el Tucu” López, ese romance duró casi dos años y en 2023 la conductora volvió a estar soltera. Desde ese entonces, no se la asoció con otra persona.

Sabrina Rojas se mostró en Instagram con Gabriel Liñares, su nuevo novio (Fuente: Instagram/@rojassasi)

Lo cierto es que desde su cuenta de Instagram, el sábado pasado subió una historia en la que posó junto a Liñares frente al espejo de una habitación. "Lechuga", como lo apodan, es un empresario que hace un mes conoció a la conductora. La primera información la reveló Yanina Latorre en LAM (América) y más tarde Rojas agregó ciertos indicios de ello.

Mucho más cómoda desde Pasó en América y en diálogo con el resto de sus compañeros de piso, se animó a dar detalles luego de que estalló la noticia de su relación con el empresario. La primera foto que se vio de ellos fue en un concierto y poco se llegó a distinguir quién era.

El contexto de la reciente imagen es romántico. Ambos aparecieron abrazados frente al espejo. Mientras ella hace la captura, él la toma con sus brazos y la besa en una de las mejillas. De fondo, agregó la canción “Todo el día así”, de Koino Yokan y eligió específicamente una parte en la que se menciona: “¿Cómo es que todo el tiempo quiero abrazarte? ¿Cómo decir qué siento sin explicarte? “.

Sabrina Rojas le dio una segunda oportunidad al amor

Luego del escándalo que significó su separación con Castro, el padre de sus hijos, Esperanza y Fausto, y de la fallida relación con el Tucu, la conductora aseguró que la soltería le permitía pensar y disfrutar de ella misma desde otro lado.

Con el tiempo, se abrió más a la ocasión de vivir de nuevo en pareja y así sucedió. En marzo se destapó la versión de un presunto romance y ella salió a aclararlo en LAM. “Estoy disfrutando de la vida. Soy una mujer que renació, que disfruta, que vive, que se divierte, que sale con amigas. Yo amo bailar. Estoy como recuperando tiempo… tiempo que estuve muy quieta, así que disfruto, renací”, dijo.

La primera foto de Sabrina Rojas que se dio a conocer a pocos días de haberse conocido (Fuente: LAM)

Y luego aclaró: “Hace cinco minutos que conozco a alguien, cinco minutos, no se puede poner títulos, es como raro. Querer disfrutar de alguien e intentar ver qué… pero lidiar con el apuro que no sé si yo. No es que me hago la misteriosa”.

Por su parte, Lechuga, es la expareja de Florencia Parise, quien es la actual novia de Karina Jelinek y con quien comparte un hijo de 11 años, Benicio. Se trata de un empresario dueño de un famoso boliche en la Ciudad de Buenos Aires, sitio donde Rojas y él se habrían conocido, según dijeron desde LAM el mes pasado.