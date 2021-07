La Voz Argentina: la madre murió escuchando un tema de Montaner y ella la homenajeó cantándolo con él

Su historia fue la más conmovedora de las audiciones a ciegas de La Voz Argentina. Luego de una interpretación excelente de “Marinero de luces”, y de que Ricardo Montaner la convocara para su equipo, Luciana Irigoyen contó la historia que la unía al músico: “Mi mamá murió hace un mes. Se fue de mis brazos mientras yo le cantaba ‘La gloria de Dios’. Antes de morir ya sabía que iba a estar en La Voz Argentina, se sentó en la cama del hospital y me dijo: ‘Ojalá que algún día yo pueda ir y te vea cantar con Montaner ‘La gloria de Dios’, te voy a estar mirando”.

En aquel momento, el jurado le prometió: “Vamos a cantarla antes de que termine el programa, y te voy a llevar de la mano hasta la final”. Sin embargo las cosas se dieron de manera diferente.

De cara a las batallas, Luciana se enfrentó a Sergio Verón cantando “La barca”, pero Montaner finalmente se decantó por su compañero. En ese momento, Marley le recordó al jurado que había un asunto pendiente, y fue entonces cuando el artista se unió en una versión conmovedora de “La gloria de Dios”.

“Cuando me llamaron por primera vez les dije ‘Yo no puedo’, porque no iba a dejar a mi mamá en terapia intensiva para venir a cantar. Pero cuando se enteró me dijo: ‘Vos tenés que ir, cómo no vas a ir. Seguramente está por acá, conmigo, en algún lado. Después dije que sí y se dio vuelta Montaner. Siempre digo que las cosas son porque Dios quiere que así sean”.

Pero hubo una sorpresa más, porque gracias a la opción de “robo” (en la que otro jurado puede pedir por un participante sin equipo), la joven de 28 años vio como Lali Espósito y La Sole se pelearon por su continuidad. “Esto es muy simple, vos no podés no estar en este programa, ni pensar por asomo que no podés cantar más. Porque lo que te enseñó tu mamá fue empujarte a seguir cantando, que nunca abandones eso que te llena de luz, y de recuerdos con ella. Las canciones nos conectan con la vida”, resumió Espósito, pero de todos modos Luciana se decantó por Soledad, y con ella pasó a la siguiente ronda.

LA NACION