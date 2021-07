La fulminante respuesta de Karina Mazzocco a Jorge Lanata por las críticas a su programa: “Le mando un besito”

La vuelta a la televisión de Karina Mazzocco tuvo críticas dispares, pero hubo una que dilapidó al magazine A la tarde que la modelo conduce por América, y vino de parte de Jorge Lanata: dijo, sin analgésicos, que el programa de Mazzocco era un “desastre”. Lejos de amilanarse, ella le devolvió el cumplido: “Le mando un besito a Lanata y a toda su familia”.

“No coincido con Lanata, no coincido en su crítica y en muchas otras cosas con él, respeto su opinión pero no la comparto en lo más mínimo, así que nosotras vamos a ir para adelante con alegría inmensa, hay mucha gente a la que le gusta el programa y las autoridades de América están contentas con el producto, así que un besito para Lanata y a toda su familia”, dijo Mazzocco durante una entrevista con Sara Di Tomaso para el programa Tercer Tiempo (AM 1220/Eco Medios).

Más allá del entredicho y las polémicas, que ella misma ha alimentado desde su nuevo programa, con ironías hacia otras periodistas de espectáculos, como la controversia con Yanina Latorre, la conductora se refirió al rating de su nuevo programa y dijo que, en la realidad televisa actual, “hoy los números asustan”.

Karina Mazzocco volvió a la conducción televisiva con el ciclo "A la tarde" por América Agencia AFV - LA NACION

“En la tele hoy los números asustan, es rarísimo lo que está pasando. Me importa el rating, porque es un resultado que necesitamos; el minuto a minuto no es lo que más me gusta, me gustaban más las producciones de antes donde se confiaba en hablar de un tema y no importaba si bajaba o subía el número, pero eso ya no existe más, hay que acomodarse a los tiempos que corren y ser flexibles”, consideró, y lanzó una revelación: fue tentada para ingresar en la política.

“Me han convocado para participar en política. Prefiero no mencionar el partido… yo creo en la política pero no funcionaría para eso, mi talento pasa por otro lado, así que agradecí y sigo con lo mío, que es la comunicación y es lo que me hace inmensamente feliz”, finalizó.

