La filosa crítica de Lali Espósito contra La Voz Argentina que sorprendió en las redes

A pesar del éxito de La Voz Argentina (Telefe), los seguidores del programa no pueden evitar manifestar su enojo cuando llega el momento de las publicidades. Esta vez, fue Lali Espósito, miembro del jurado, quien se sumó al “sentir popular” e hizo un divertido video para burlarse del tiempo que duran las tandas.

Recientemente, la cantante y actriz compartió en Tik Tok un clip en el que, de forma ingeniosa, critica la decisión del canal de extender por tantos minutos el corte publicitario.

En las imágenes se puede ver a Espósito sonriendo con un control remoto en la mano, mientras que abajo se lee: “En los cortes comerciales de La Voz Argentina”. Para marcar el paso del tiempo, un contador va del año 2021 al 2078, mientras de fondo suena la música de Titanic y, gracias a un filtro de la plataforma, Lali comienza a avejentarse. En tanto, su cara se pone cada vez más seria.

El video en el que Lali Espósito se burla del corte publicitario de La Voz Argentina

La publicación superó los 479.000 Me gusta y recibió cientos de comentarios de usuarios que marcaban que la situación representada era “muy real”. “Hasta ella lo admite”, escribió un usuario.

De esta forma, Lali no solo se sumó a los cientos de espectadores que a través de redes sociales expresan su reclamo, sino también a su propia madre, Majo Riera, quien a mediados de mes hizo un descargo similar a través de Twitter.

La queja de la madre de Lali Espósito en Twitter Twitter @majorieraProd

“En este corte me lavo los dientes, saco la basura, lavo los platos, me pongo el pijamas, hago manualidades, escribo un capítulo de mi proyecto, contesto mails, me depilo, barnizo la mesita, riego las plantas”, enumeró la mujer para ironizar sobre la desmedida duración de la tanda publicitaria.

