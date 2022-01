Viviana Saccone posó en topless e hizo una sentida reflexión: “Soy una mujer que se ama”

Viviana Saccone sorprendió a los usuarios de Instagram tras publicar una foto en topless. La postal vino acompañada de una sentida reflexión sobre la importancia de estar en paz con uno mismo. “Soy una mujer que se ama”, afirmó.

La actriz, que cumplirá 54 años el próximo 28 de enero, tiene casi 190 mil seguidores en la red social y allí suele compartir cada momento de su vida. Actualmente, está haciendo temporada en Villa Carlos Paz con la obra de teatro Sex, viví tu experiencia, de José María Muscari, en la que actúa junto a Diego Ramos, Adabel Guerrero, Noelia Marzol, entre otros.

Viviana Saccone sorprendió a sus seguidores con fotos en topless

Entre función y función, Saccone utiliza su cuenta de Instagram para mostrar la intimidad del camarín, sus escapadas al río para refrescarse en pleno verano cordobés y sus ratos tomando sol, siempre acompañada de un buen libro. Eso es lo que se puede apreciar en su último posteo, donde se mostró sin la parte de arriba de la bikini y compartió una profunda reflexión sobre su postura frente a la vida.

“Ah, sí. Soy lo que alguien llamó ‘Una mujer colorida. La alquimia perfecta’. Soy una mujer que, antes que perder mis colores, doy media vuelta y me voy. Soy una mujer que disfruta de estar consigo misma. Soy una mujer que se ama”, escribió la actriz.

Viviana Saccone tomando sol en Villa Carlos Paz

El posteo cosechó más de 10 mil likes y decenas de respuestas por parte de sus seguidores y también de colegas como Narazarena Vélez, quien aseguró: “Sos una mujer hermosa”; o Lula Rosenthal, que le escribió: “Reina”.

No es la primera vez que Saccone sorprende a sus fans con fotos de este estilo. Para una entrevista reciente con la revista ¡HOLA! Argentina, la actriz protagonizó una sesión de fotos en traje de baño desde la pileta y se animó a hablar de todo.

Viviana Saccone y una jugada producción de fotos para la revista ¡HOLA! Argentina Pilar Bustelo

“Vivo mi sexualidad de la manera más auténtica posible, y busco disfrutarla sin prejuicios respetándome a mí y al otro. Trato de no estar donde no me siento cómoda. Es algo que fui aplicando en todos los aspectos de la vida”, aseguró la actriz, madre de Serena (16) y de Alegra (18), fruto de su relación con el director teatral y cinematográfico Federico Palazzo.

“Me encanta derribar prejuicios, lo tomo como un crecimiento personal. Es un tema que tengo presente y lo hago consciente a la hora de opinar, observar. Entonces, si me encuentro prejuzgando sobre algo, trato de no hacerlo. Y, por otro lado, hace años que no me detengo en la mirada ajena, porque tengo en claro que no es más que una subjetividad y no es la verdad de nada. Busco ser auténtica conmigo y con mis sentimientos”, sostuvo la actriz.

Viviana Saccone y Tito Díaz se funden en un apasionado beso Prensa LaFlia

Consultada por su paso por La Academia de ShowMatch (eltrece), donde se la vinculó sentimentalmente con su bailarín, Tito Díaz, Saccone remarcó: “Tenemos la mejor onda desde la camaradería y la gente se armó una novela, pero jamás pasó algo”.

Luego, recordó su fugaz experiencia en una popular aplicación de citas: “Tuve un breve, o más bien brevísimo, paso por Tinder una vez que Diego Ramos me lo descargó en un ensayo en La Academia. Él me eligió un par de tipos que le parecieron lindos y ahí quedó… Nunca lo usé y ya lo borré porque me ocupaba lugar en el celular al divino botón. No me divierte conocer gente por ver una foto con un buen lomo… No me provoca el deseo. Tiene que haber algo previo que me despierte las ganas de conocer”, indicó.