Dani La Chepi habló de su salud: “Estoy flaca porque tengo anorexia nerviosa”

Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani La Chepi, impulsada por los comentarios que le dejan sus usuarios más jóvenes en las redes sociales, decidió hablar abiertamente sobre su salud para concientizar a ese público que la sigue. En diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, el programa de La Once Diez/Radio de la Ciudad, la influencer y flamante conductora de El juego de la Oca contó que padece de anorexia nerviosa.

“Yo tengo mucho público adolescente, y la verdad es que uno muestra todo lo lindo en las redes sociales”, se sinceró, para luego contar lo que padece: “Yo no estoy flaca porque me cuido, soy saludable o entreno, estoy flaca porque tengo anorexia nerviosa y eso no está bueno”, explicó.

La ex participante de MasterChef Celebrity Argentina hizo mención a los comentarios que, en cierto modo, fueron despertando sus ganas de hablar: “ Muchos seguidores o seguidoras me dicen: ‘Ay qué hermosa que sos, ojalá tuviera tu cuerpo’, y la verdad es que no es un cuerpo saludable. La anorexia nerviosa es algo con lo que yo convivo. Me decían: ‘Ay, qué bueno que te puedas poner las calzas de tu hija, es lo bueno de tener talles chicos’. ¿Qué es lo bueno de eso? ¿No tener fuerzas para levantar a tu hija? No hay nada de bueno en eso ”, remarcó.

En otro tramo de la charla, La Chepi también habló sobre cómo se cuida para mejorar diariamente: “De a poco trato de tomarme las cosas de otra manera, intento hacer cosas para sentirme mejor y combatir lo que tengo, la anorexia es algo serio. Yo voy al médico, me cuido, preveo mis problemas en los intestinos, que son graves. Hago terapia, trato de calmarme, de estar más tranquila. Hablando con mi psicólogo descubrí que lo primero que me pasa es que proyecto el fracaso de cualquier cosa que emprendo, intento cambiar de actitud de a poco”, concluyó.

La furia de Dani La Chepi contra las críticas a su cuerpo

En diciembre del año pasado, la influencer había aludido, aunque sin querer ahondar demasiado, en sus problemas de salud, luego de recibir críticas por cómo se muestra en las redes. En ese momento, optó por grabar un video para ser clara.

“Tan chiquita y tan flaquita! ¡Qué flaca! Pasame algo de lo que te pasa”, dijo la conductora al inicio de su descargo. “Qué frase que tenemos metida en la cabeza, ¿no? De: ‘Ay ¿Querés que te pase? ¡Pasame!’ Y decís: ‘¿Querés que te pase mis quilombos para estar así?’”, continuó. “Hay personas que les pega por comer cuando están ansiosos, con quilombos, como todos. Hay personas que les pega por no comer y ese es mi caso. ¡Esto no es salud! Estar flaca, así como me ponen: ‘Ay, ojalá yo a los 42 llegue como vos...’. No, ojalá llegue a los 42 viva y con salud y con felicidad ¡No ‘flaca’! ”, subrayó.

El duro descargo de Dani La Chepi tras el comentario de una seguidora

Por otro lado, hizo referencia a la doble cara de las redes sociales, donde ella misma cosechó enorme popularidad. “Debo reconocer que cuando una seguidora me dijo ‘pasame tus problemas’ dije: ‘Esta flaca ve las historias y dice que estoy de joda’ ¡No! Yo pago en cuotas, esto es en cuotas, como ustedes. Tengo muchos problemas de los cuales no hablo por una cuestión de privacidad mía, de mi hija. Yo no tengo por qué estar contando los problemas ”, manifestó, visiblemente molesta por el comentario que había recibido.

“No muestro fotos de mi papá cuando lo voy a ver al sanatorio destrozado comiendo por una gastro [alimentación por sonda] hace ocho años. No lo hago porque no hay necesidad. Sí les puedo contar que estoy triste porque lo fui a ver a mi papá, pero hay cosas de las cuales no hablo. Tampoco les cuento por qué laburo todo el tiempo, no tengo por qué decírselos porque es mío”, continuó.

Para concluir, La Chepi esbozó una reflexión: “Cuando ven una historia mía o de quien sea, sepan que detrás de eso, no es que es todo mentira, detrás de eso hay una vida igual a la tuya y a veces peor que la tuya”.