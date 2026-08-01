Richard Gere reveló cómo mantenerse joven a los 76 años: “Esa es la clave de mi felicidad”

Richard Gere tenía 23 años cuando actuó por primera vez; dos años después, realizó su primer protagónico. Desde aquel entonces, pasaron más de cinco décadas; y pareciera haber pausado el tiempo. A sus 76 años y, para sorpresa de muchos, reveló la fórmula secreta para mantenerse espléndido.

Considerado uno de los galanes de Hollywood, para él la felicidad no está en la fama, ni en el dinero, sino en lo espiritual (Foto: Captura TV)

Considerado uno de los galanes de Hollywood, para él la felicidad no está en la fama, ni en el dinero, sino en lo espiritual. Budista desde hace más de 40 años, encontró el propósito de la vida en una serie de preguntas existenciales que hoy se traducen a la respuesta que necesitaba. “¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es lo que verdaderamente perdura? ¿Qué puede tener una profundidad real?”, son solo algunas de las incógnitas que aún hoy lo motivan a convivir en la fe.

Richard Gere actúa hace más de cinco décadas Instagram Retro Classic Feel

En ese sentido, el documental La sabiduría de la felicidad, impulsado por el propio actor, alrededor de las enseñanzas del Dalai Lama, busca transmitir una lección fundamental: aunque el deseo de ser feliz es universal, con frecuencia se busca en el lugar equivocado. Aunque la riqueza, la fama o los logros materiales ofrecen confort y estatus, no garantizan una paz duradera. Para el protagonista de Mujer bonita (1990), la verdadera plenitud se cultiva a través del altruismo, la empatía y la compasión. Como él mismo señaló a People, el acto de ayudar a otros no solo impacta a quien lo recibe, sino que transforma positivamente a quien lo realiza.

Richard Gere en Italia con el Dalai Lama Reuters

Esa perspectiva se refleja de forma directa en su día a día. Desde hace tiempo, Gere combina la meditación diaria con una alimentación vegetariana, dos pilares que considera clave para su bienestar mental y corporal. Dedicarse unos minutos a meditar al despertar lo ayuda a enfocar la mente y afrontar la jornada con serenidad, al mismo tiempo que sus hábitos nutricionales responden a un interés por cuidar la salud de manera integral y consciente.

Lo que más llama la atención es cómo el actor reduce su idea de bienestar a lo más elemental. Deja de lado el glamour de la industria o los hitos de su carrera para atribuirle su plenitud a las pequeñas, pero no por esto mejores cosas, como el café en la mañana, el ruido de la lluvia o los momentos en familia.

Richard Ger es budista desde hace más de 40 años MONEY SHARMA - AFP

Esta filosofía de vida encuentra un claro eco en la ciencia. Varios expertos en salud coinciden: la práctica meditativa resulta clave. Según el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos (NCCIH, por sus siglas en inglés), “la meditación es una variedad de prácticas que se centran en la integración de la mente y el cuerpo y se utilizan para calmar y mejorar el bienestar general”.

Y completa: “Algunos tipos de meditación implican mantener la concentración mental en una sensación particular, como la respiración, un sonido, una imagen visual o un mantra, que es una palabra o frase repetida. Otras formas de meditación incluyen la práctica de la atención plena, que implica mantener la atención o la conciencia en el momento presente, sin emitir juicios”.