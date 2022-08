Rick Astley recreó las escenas del su hit mundial “Never gonna give you up” tres décadas después

La década de los ochenta dejó decenas de canciones que se convirtieron en clásicos y en parte de la cultura popular. Uno de los temas más sonados de la época fue “Never gonna give you up”, del británico Rick Astley. A pesar de que el artista no tuvo más éxitos musicales después de este sencillo, se mantiene como una leyenda gracias al videoclip de esta canción. El video es recordado por varias generaciones e incluso es uno de los más usados de TikTok.

En la grabación aparece el artista cantando frente a un micrófono con diferentes estilos y vestuarios a lo largo del cortometraje. En ese momento, Astley tenía apenas 21 años y estaba empezando su carrera musical. Ahora, en el 2022, realizó un homenaje al video y recreó las escenas que lo lanzaron al estrellato.

Rick Astley recreó “Never gonna give you up” 35 años después

El británico se unió con CSAA Insurance Group, una compañía de seguros, para grabar un comercial de televisión. El mensaje de la campaña es invitar a sus usuarios a no dejar sus sueños.

“Rendirle homenaje a mi video para el comercial de AAA Insurance, desde el set hasta el guardarropa, ha sido un increíble viaje por el camino de la memoria”, expresó Astley en un comunicado de prensa.

En la nueva versión cuidaron todos los detalles para que quedara similar al video de 1987. Incluso el artista utilizó las mismas combinaciones de ropa que en el original. Aunque pasaron 35 años, “Never gonna give you up” sigue en el corazón de los seguidores de la canción. El video que se difundió en TikTok ya tiene más de 600 mil Me gusta y generó aplausos por parte de los fanáticos.

Mil millones de reproducciones

El clásico ochentoso logró en julio de 2021 un récord histórico en la industria musical. El video superó los mil millones de reproducciones en YouTube. En esta misma plataforma tiene más de 15 millones de Me gusta y dos millones de comentarios. La mayoría de los usuarios felicitaron la vigencia de la canción, que hasta hoy se mantiene batiendo récords. ”¡Mil millones de reproducciones para ‘Never Gonna Give You Up’ en YouTube! ¡Increíble, loco, maravilloso!”, escribió Rick Astley en su cuenta de Twitter.

La música estuvo presente en la vida de Astley desde muy pequeño. A los diez años se sumó al coro de la iglesia de su ciudad, en Lancashire, Inglaterra, mientras que a los 16 formó, con tres amigos, su primera banda: FBI. En una de sus presentaciones, en donde tocaban temas propios y covers de The Beatles, fue descubierto por el productor Pete Waterman, quien de inmediato notó el talento del adolescente.

Rick Astley

Sin embargo, la futura estrella del pop era increíblemente tímida y le costaba subirse a los escenarios, por lo que durante dos años Waterman y su discográfica no solo trabajaron en las canciones del disco debut, sino también en cómo lograr que Rick se soltara más.

Finalmente, luego de su éxito en las radios, sacó un segundo disco, Hold Me in Your Arms, se editó en 1989 y lo ayudó a terminar de consagrarse, con shows multitudinarios en Japón, Australia y los Estados Unidos. Pero tanta exposición comenzó a afectar al cantante: los tabloides ingleses lo acusaban de ser un “títere”, porque no escribía sus canciones ni producía sus temas. Además, pasar tanto tiempo fuera de su casa no le hacía bien.

Rick Astley en la actualidad Annette Riedl - AFP

Según reveló el cantante, su deseo de poder tener una familia fue más fuerte que las ansias de triunfar profesionalmente. “Quería tener una vida normal. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño y eso no me hizo bien. No quería eso para mi vida, quería poder estar en mi casa y ver crecer a mi hija, como por fortuna he podido hacer”, afirmó en una entrevista con el medio ABC.