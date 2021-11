La frase de un cirujano que horrorizó a Andy Kusnetzoff en una clínica: “Me levanté y me fui”

Este martes Andy Kusnetzoff visitó Los Mammones (América), donde hizo un repaso de su carrera y contó varias historias que llamaron la atención de Jey Mammon y sus panelistas. En especial, cuando tuvo una emergencia de salud y se negó a operarse con un cirujano que le dijo una polémica frase.

Todo comenzó con un viaje a Mar del Plata. “Yo estaba con Cayetano y fuimos a andar en karting. Yo ya estaba operado de la hernia, pero sentía el autito pesado, doblé y un dolor…”, recordó Andy. “Terminé en la guardia de la clínica, el médico me ve, pero va y llama a otro, que ese llama a otro. Yo ahí dije: ‘Chau, me muero’. Viene el dueño de la clínica al final, y yo pensaba que nadie se animaba a decirme la verdad. Pueden ser cholulos, pero venían todos, uno atrás de otro, no me decían nada y se llamaban entre ellos”, continuó el conductor de PH: Podemos Hablar.

“Cada vez venían más médicos. Y al final me dicen: ‘Tenés una hernia, hay que operar, pero estamos todos para operarte ya’”, describió, antes de anticipar la frase que le generó molestia y por la cual decidió no someterse a ninguna intervención. “Yo, asustado, le pregunto si en serio era ya y el chabón me contesta: ‘Quedate tranquilo, acá lo operamos a Ricardo Fort’. Me levanté y me fui a la mier...”, confesó.

El relato de Andy Kusnetzoff en Los Mammones

Este hecho desafortunado y divertido tuvo un costado positivo, ya que en ese momento Kusnetzoff decidió blanquear ante su amigo la relación que tenía en secreto con su productora, Florencia Suárez. “Cuando creí que iba a morir le digo a Cayetano que si me moría le quería decir algo, y era que estábamos saliendo con Flor”, recordó. Y contó cuál fue la sorpresiva reacción de su colega: “Me contestó: ‘Ya sé, pelot..., lo saben todos’. Y ahí pensé que listo, no me iba a morir, entonces me fui a operar a otro lado”.

En otro momento de la entrevista, Andy habló de su época de notero en CQC y de la vez que casi conquista a la actriz Reneé Zellweger. Fue cuando tuvo la oportunidad de verla cara a cara en el Festival de Venecia y hacerle una entrevista. “Le dejé un CD en donde ella paraba, en el hotel”, relató. “Le dejé una carta con la dirección -no había ni mail-y un CD de soul, lo que tenía”, agregó.

Un mes después recibió la respuesta de la estrella de Hollywood por correspondencia. La misiva estaba escrita “con toda la onda”, pero Kusnetzoff vio con gran desilusión que no tuviera un número o forma de contactarla nuevamente: estaba firmada “como si fuera para un fan”. En otra ocasión, se la volvió a encontrar en una fiesta y llegó a decirle: “Llevame a la limo”. “No puedo, tengo novio”, le contestó ella, que luego fue noticia por estar en pareja con Jim Carrey.