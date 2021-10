El tenso cruce entre Ivana Nadal y Andy Kusnetzoff por las vacunas y el covid

A lo largo de la pandemia, Ivana Nadal generó varias controversias con sus declaraciones en donde minimizaba el impacto del Covid-19 y criticaba las restricciones impuestas en el país, entre otras cosas. Invitada a PH: Podemos Hablar, la modelo protagonizó un tenso cruce con Andy Kusnetzoff al debatir sobre estos temas.

La primera respuesta fuerte se dio cuando el conductor dio a entender que estaba bien que la critiquen por sus dichos y le consultó si estaba de acuerdo con esto. “No, pero no porque esté bien o mal lo que yo haya dicho, sino porque acá lo que es raro es que otro opine de tu forma de ser y hablar. Si vos no estás de acuerdo con la forma en que opino está perfecto, no lo escuches y sacale poder. ¿Para qué lo ponen en todos los medios si no creen en eso? Fue raro”, expresó ella.

En medio de la charla, Nadal se mostró predispuesta a hacer una reflexión sobre su accionar y dijo: “Entiendo que dije un montón de cosas que podían lastimar a un montón de personas, y no era mi intención. Si a mi me venían con esto antes de que yo piense como pienso hoy seguramente hubiese reaccionado de una manera agresiva”.

“Si vos decís que el barbijo genera sensación de ahogo y que respiren aire puro, yo puedo pensar, ‘ok, respeto la opinión de Ivana’, pero después tenés que tener en cuenta que hubo más de 100 mil muertos por Covid y está comprobado que el barbijo es importante, entonces... un tema es que te guardes la opinión y otra que salgas a hablar de las vacunas y el barbijo cuando desde el Estado y entre todos estamos tratando de generar conciencia ¿Se entiende?”, replicó Kusnetzoff

“Lo recontra entiendo y por eso me bajé de hablar de ese tema”, aclaró ella. “Me bajé de hablar de todo lo que puede llegar a lastimar a la gente. En lugar de decir, ‘no usen el barbijo’, digo que si tienen un rato para ponerse al sol y respirar les va a hacer bien”, agregó.

Uno de los mensajes que Ivana Nadal difundió en sus redes sociales

En ese momento, el conductor le recordó una de sus frases: ”Confío más en mi sistema inmunológico que en una vacuna”. La modelo, inmediatamente, respaldó sus dichos. “Eso es verdad y yo lo banco, pero yo no dije que vos tenés que confiar en lo que yo te estoy diciendo”, contestó.

“Si en el medio de una campaña de vacunación en donde la gente está muriendo vas a un asado y decís, ‘che yo quiero esto’, es una cosa, pero si salís a decirlo por redes...”, dejó picando Kusnetzoff. “Yo lo pensé mucho”, le aseguró ella. “Entiendo que lo que se escucha más fuerte es el grito del enojo y los medios de comunicación masiva que ponen este mensaje y dicen: ‘hay que matar a esta piba’. Pero yo no estaba hablando de alguien sino de mi experiencia. Me dicen ‘bueno, tenés que ser consciente de lo que comunicás’ y yo comunico lo que creo también. En realidad tiene que ser consciente el que escucha de tener una libre expresión y ver si esta mina está loca o no y qué toma de eso”, se explayó.

Nadal se mostró a favor de poder comunicar en sus propios medios lo que ella siente como cierto. “¿Por qué tengo que crear un personaje por si al otro le molesta? El ruido que se escuchaba más fuerte era el de la gente a la que se le había muerto alguien por Covid y creía que era así. Después en los mensajes directos que me llegaban había agradecimiento de millones de personas, algunas a las que se les había muerto un familiar y los papeles decían cualquier cosa y no era clara la información. Entonces hay gente que necesita que alguien sea vocero de esto”, reveló.

“Entiendo que en los medios no se da toda la información y la verdad es que hay personas que podemos pensar diferente. Yo no me agarré Covid, no me enfermo hace dos años y no voy a dejar de compartir que si yo me siento bien quiero que te sientas bien ”, argumentó. “¿Te vacunaste Ivi?”, quiso saber Kusnetzoff. “No”, respondió ella.

La conductora contó también cómo hoy en día prefiere estudiar ciencias que buscan conectar la parte emocional con la física. “Hay un montón de gente que estudia biodecodificación y neurocientíficos que avalan todo lo que estoy diciendo. Yo no hablé desde el, ‘me fumo uno y digo boludeces’. El porro primero no te hace decir cualquier cosa, no es que quedás como en una... la verdad no me parecía tan grave. Cuando me di cuenta que había mucha gente lastimada dejé de dar ese mensaje”, contó.

“Lo que pido es que cuestionen un poco la información que te viene de afuera, la experiencia externa. Está bueno transitar lo propio y tener una opinión formada”, afirmó. Pero Kusnetzoff le retrucó: “Está bien que podés decir que estás estudiando la forma en que las enfermedades tienen que ver con las emociones, pero por ahí no todas”. Y Nadal aseguró: “Todas las enfermedades se pueden biodecodificar, o sea, se pueden trabajar internamente”.

“Bueno, pero por ahí digo que si vos con más humildad decís, ‘che, yo estoy investigando esto que es un punto de vista averigüen’, es una cosa, pero otra cosa es decir, ‘todas las enfermedades son...’”, volvió a apuntar el conductor.

Segura de sí misma, Nadal no se echó para atrás. “Eso es subestimar a la gente también. Porque yo diga algo la gente no se va a dejar de vacunar y si lo hacen es decisión de ellos”, manifestó. “Al principio estaba enojada porque la locura de los medios en contra mía empezó estando en cuarentena, que yo también estaba encerrada y preocupada, se pusieron en contra. Y yo hablaba del amor, de que trabajes en vos. Es protegerse uno para de alguna forma poder enfrentar la vida de una manera más sana”, culminó.