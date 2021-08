Roberto García Moritán habló sobre la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez

Luego de que se confirmara la ruptura entre Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña, Roberto García Moritán, actual esposo de Pampita, expareja del actor chileno, rompió el silencio y dio su opinión sobre la separación de la que todos hablan.

“La verdad es que no tengo información sobre este tema y preferiría no opinar”, comentó el empresario en el programa Mitre Live. Sin embargo, el precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires optó por dar detalles del estado de Benicio, Beltrán y Bautista, los tres hijos que comparten Vicuña y Pampita. “Están bien, están espectaculares. Los tres con una personalidad muy diferente, cariñosos, inteligentes. Espectaculares los tres”.

Una separación y rumores

La semana pasada, Vicuña anunció que se separó de la China Suárez a través de un comunicado en sus redes sociales: “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”.

La China Suárez y Benjamín Vicuña comenzaron su relación en 2016. Instagram: @ benjavicunamori Verificado

Sin perder tiempo, comenzaron a surgir versiones respecto a qué los condujo a separarse, entre ellas, incompatibilidad de agendas para verse, el estrés que les estaba causando la refacción de una nueva casa, problemas de convivencia y un supuesto tercero en discordia. La periodista Evelyn Von Brocke en el programa Intrusos (América), lanzó que la China habría tenido un romance con el rapero Valentín Oliva, más como conocido como Wos.

“Es mentira”, le dijo la actriz a su amigo Marcelo Polino, quien lo replicó en su programa de Radio Mitre, Polino Auténtico.

Días atrás, una amiga de Pampita, llamada Paula Galloni, habló en Intrusos y atacó al actor chileno. “A mí, sacándola a Pampita y hablando de Benjamín Vicuña, no me sorprende nada. Pero creo que no le sorprende a nadie. Yo tengo esta teoría: él arrancó una novela nueva sin la China Suárez y es la primera vez que trabajan separados en la Argentina. Él pone un pie en otro país y es otra historia. Lo que digo es que él es un seductor serial, un depredador”.

LA NACION