El reto sin filtro de la madre de L-Gante al cantante: “Te estás pasando”

El martes, La Academia (eltrece) tuvo como invitado a L-Gante, el joven cantante de 21 años que está arrasando en las plataformas digitales con sus canciones. Su madre, Claudia Valenzuela, le contó a Marcelo Tinelli cuál es el verdadero nombre de su hijo y el artista la interrumpió para hacer otra confesión sobre un reto que es habitué cuando compone: “Me dice: ‘Te estás pasando’”.

L-Gante hizo un show en vivo en la pista de ShowMatch y el conductor no dudó en confesarle su admiración. “Nacido el 5 de abril del 2000, un ariano que la está rompiendo”, anunció Tinelli al momento de presentarlo y, ni bien cruzó las puertas del estudio, el invitado saludó a su madre. “Sí, nací en el 2000, y tengo un nombre que tiene una historia. ¿Cómo era, má, lo del nene cubano?”, consultó.

Claudia tomó la palabra y reveló que se llama Elián ángel González Valenzuela. Además, explicó que se inspiró en aquel niño cubano famoso por cruzar el océano en balsa, que en el año 2000 conmocionó al mundo y se convirtió en un símbolo de lucha en Cuba. En este sentido, la madre del trapero contó que el pequeño apodado el “balserito cubano” la emocionó profundamente y decidió ponerle el mismo nombre a su hijo.

La divertida carla entre L-Gante y su madre en ShowMatch

“Me gustó mucho y se lo puse”, dijo. Sin embargo, ahora todos los conocen por su nombre artístico, y el joven también se refirió a la elección de “L-Gante”: “Mi mamá me descansaba porque yo usaba bermudas, medias, pantuflas, me despertaba y me iba a grabar así como estaba vestido. Ella me decía irónicamente: ‘¡Qué elegancia, qué elegante!’”.

El cantante confesó que su madre siempre fue una gran motivación para él, por lo que quiso honrarla con el seudónimo. “Vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero siempre me busqué la vuelta; no tuve padre, pero lo que me orientó en la vida fue no decepcionar a mi mamá”, aseguró.

A su vez, indicó que Claudia tiene “mucho carácter” y suele intervenir en sus composiciones: “Ella me escucha y es como una productora que me baja a tierra todo, y por ahí muchas veces me dice: ‘Ahí ya te estás pasando’, por algunas partes de las canciones”. Finalmente se despidió con su show, donde hizo mover a todos los presentes del estudio al ritmo de sus hits “Alta data”, “RKT” y su versión del abecedario.

LA NACION