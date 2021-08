La Voz Argentina: una participante recibió un polémico beneficio y hubo repudio en las redes

Desde su primera presentación en La Voz Argentina (Telefe), Jazmín “Jacinta” Sandoval generó un gran polémica. Es que, además de ser dueña de un talento extraordinario que da que hablar, al comienzo del ciclo se supo que la participante tendría un vínculo previo con Stefi Roitman, situación que fue vista por los televidentes como cierto “privilegio”. El martes por la noche, la participante volvió a estar en el centro de atención, esta vez, por una “ayuda” que habría recibido de la producción del reality show y que levantó sospechas sobre cierto favoritismo con la joven cantante.

Jacinta tiene 29 años y vive en la localidad bonaerense de Zárate. Su actividad principal es un emprendimiento en el que ofrece tratamientos de belleza. Fue desde las plataformas de esa empresa que Sandoval se mostró meses atrás acompañada de Roitman en una serie de videos que, hace algunas semanas, provocaron cuestionamientos de los televidentes.

Incluso, la influencer y pareja de Ricky Montaner debió dar explicaciones. “Si yo tuviese el poder de acomodar gente no sé qué estaría haciendo”, dijo en el programa radial Moskita Muerta (La Once Diez/Radio de la Ciudad). “No conozco a nadie ni tengo contacto con nadie más que el trabajo con otros y mi trabajo. No me gasto en explicar mucho porque sé que no es verdad”, agregó.

En las redes: indignación por un privilegio para Jacinta en La Voz Argentina

Ahora, el lugar de Jacinta en el ciclo de canto volvió a generar indignación. Es que, en la última emisión del certamen, Sandoval interpretó “Something’s got a hold on me”, que se popularizó enormemente gracias a la versión de Christina Aguilera. Pero no cantó sola: lo hizo acompañada de una serie de coristas que apoyaron su performance, una posibilidad con la que otros cantantes del programa no contaron.

“Jacinta tenía coros y todo. Al dúo no le pusieron nada y a Ezequiel le pusieron un par de rejas que sobraron de una obra. ¿Qué onda acá?”, escribió una usuaria en redes. “¿Por qué tiene coro haciendo juego con ella? Igual por mas que la vendan, no la vamos a votar”, cuestionó otra. En esa línea, una ola de tuits y de memes se refirió al supuesto acomodo de Sandoval.

Más allá de sus repercusiones, el jurado recibió muy bien la actuación de la joven. “Pensé que estaba en un show, lo disfruté mucho”, dijo Soledad Pastorutti. “Sos genial, tenés un desparpajo, una forma de moverte en el escenario. Sos genial. Tenés una seguridad que envidio”, sumó la folklorista.

En tanto, Lali Espósito también se deshizo en elogios. “Soy fan de tu voz desde siempre”, comenzó. “Fue como un viaje en el tiempo, como si estuviéramos en otra época de la música. Vos tuviste la brillantez de saber de cuando romper y cuando no. Hubo momentos súper nítidos y momentos muy rockeros. Estaba como en una peli”.

En el mismo sentido opinó Ricardo Montaner: “Durante los ensayos, yo le dije que ella es la participante que más disfruta estar arriba del escenario y cantar”, definió. “Está ahí arriba como si estuviera en su casa, caminando sobre la alfombra. Quiero agradecerte por darle credibilidad a mi equipo y demostrar que eres una realidad, no un espejismo”, agregó en su devolución.

