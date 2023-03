El desconsolado llanto de Nazarena Vélez por la denuncia contra Jey Mammon: “Necesito hablar con él”

escuchar

Este jueves en el inicio de LAM (América), Nazarena Vélez no se contuvo y rompió en llanto tras la delicada situación que atraviesa Jey Mammon luego de la denuncia pública que realizó Lucas Benvenuto por abuso sexual “Estoy shockeada”, sentenció la panelista entre lágrimas.

El desconsolado llanto de Nazarena Vélez por la denuncia de Jey Mammón

Con la conducción de Yanina Latorre, ya que Ángel de Brito asistió al casamiento de Lizy Tagliani, el programa comenzó de manera atípica: “Es un programa difícil, yo soy amiga personal de Jey. Nazarena, vos sos más amiga que yo… Antes quiero aclarar que nosotras hace días que viene el rumor de esta presunta denuncia porque Lucas se presentó en el programa de Karina Mazzocco y habló de un conductor de Telefe”.

“En ese momento se empezó a hablar de Jey, yo no le escribí porque tenía miedo. No es fácil porque a partir de lo de Marcelo Corazza esto empezó a crecer. La gente nos preguntaba en redes, nos bardeaba y todos salimos a buscar, como dijo Jorge Rial. Hasta que no aparece la denuncia, con el nombre y apellido, es un rumor y a veces hay gente que miente. En este caso, Lucas no mintió, la denuncia es muy dura y a pesar de que somos amigas de Jey, nos tenemos que meter en el tema”, agregó Latorre. Luego de aquella introducción, le dio la palabra a Nazarena.

“Estoy shockeadísima. Yo lo quiero mucho a Jey. Lo quiero mucho de verdad. Desde sus comienzos, cómo la rema con su familia, con su mamá, con su papá… Lo quiero mucho. Lo que la remó para estar donde está…”, dijo entre lágrimas la actriz. “El domingo le escribí. Yo festejando el comienzo de La Peña de Morfi (Telefe) y ahora enterarme de una cosa así, me lamenta. Es muy doloroso”, sumó. Cabe agregar que para esa misma hora, Telefe anunciaba la suspensión del conductor y de su programa, La Peña de Morfi.

El desconsolado llanto de Nazarena en vivo: "Lo quiero mucho a Jey" (Fuente: Captura de Video/América TV)

Luego de unos segundos de silencio, Nazarena insistió tras la consulta de la conductora acerca de su reacción al tener conocimiento de la noticia. “Estoy shockeada. Necesito escucharlo a Jey. Es muy triste, no me quiero imaginar a la familia lo que debe sentir, porque de verdad, cuando uno quiere mucho, mucho a una persona, enterarte de una cosa así es tremenda. Yo no pude ni escribirle”.

Una vez que finalizó con su opinión, Latorre interrumpió a la panelista y advirtió que mantuvo contacto telefónico con Mammón. “Yo sí le escribí porque sabía que esta mañana tenía que hacer el programa y no esperaba que me conteste. Fue muy escueto. Me pidió que no diga que hablé con él, pero yo tengo la obligación de contarlo porque esto me parece una situación súper delicada”.

“Él no me negó los hechos. Me dijo que lo conocía, pero que él no era menor. Es lo único que me dijo. Yo ahí le dije: ‘deberías salir a hablar’. En ese momento le pregunté qué iba a pasar con él y me respondió que estaba muy deprimido, que estaban preparando el comunicado”, detalló Latorre.

El comunicado de Jey Mammon

Horas antes de la notificación de Telefe, Jey Mammon se pronunció luego de que Lucas Benvenuto acusara al conductor de La peña de morfi por corrupción de menores. En su red social, el conductor habló de “una persistente campaña de acoso y difamación” y habló de “un episodio falso en gran parte de su contenido”. Asimismo, Mammon habló de “conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró” y describió al denunciante como “una persona que, en este caso, y frente a la Justicia, ha faltado a la verdad”.

Por otro lado, el conductor aludió a una “instalación mediática del tema” que “ha puesto en juego” su “prestigio y honor”. Por último, concluyó: “Pido a Dios fluya, se exponga, y se conozca la verdad”.

Comunicado oficial de Jey Mammón (Fuente: Captura de imagen Twitter)

LA NACION