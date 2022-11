Roberto Piazza hizo polémicos comentarios sobre el poliamor y la bisexualidad: “Es una perversión”

escuchar

El fin de semana Florencia Peña selló su amor con Ramiro Ponce de León en una gran boda en la provincia de Salta donde además de sus familiares, asistieron varias celebridades. Como era de esperarse, su vestido blanco dio que hablar y uno de los que lo analizó fue Roberto Piazza. Sin embargo, entre tema y tema, las cuestiones de la boda terminaron en un segundo plano porque el diseñador lanzó polémicos comentarios sobre la bisexualidad y el poliamor que terminaron en fuertes cruces con los periodistas de Estamos a tiempo (América).

El domingo, el diseñador estuvo invitado al programa que conduce Mariano Yezze por la pantalla de América, donde estaba previsto que de su opinión respecto al outfit que usó Florencia Peña el día anterior. Sin embargo, la cosa no empezó de la mejor manera y terminó aún peor. “Cada novia tiene un estilo definido y se sabe que a ella le encanta ser Only Fans, supersexy. Creo que tendría que salir de ahí de ahora en adelante si está vestida de blanco con los niños acá. Me parece una falta de ética absoluta”, sostuvo. A partir de ahí, el experto en moda hizo una seguidilla de comentarios sobre el poliamor y la bisexualidad que le valieron cruces con el resto del equipo que estaba presente.

Los polémicos comentarios de Roberto Piazza sobre la bisexualidad y el poliamor

Sin reparos, el diseñador sostuvo: “No estoy de acuerdo con el poliamor, no existe” y cuestionó: “¿Cómo podés amar a tres personas?”. Asimismo, se vio envuelto en un debate con uno de los periodistas del programa y sostuvo que “el sexo es una cosa y el amor es otra”: “Si vos tenes una esposa y la amás, no creo que le caiga muy bien que estés enamorada de dos personas”.

“Está bien incorporar a otra persona en el sexo. Yo también lo hago. Pero no se llama poliamor. Se llama polisexo”, aseguró. Y rápidamente agregó otra opinión que generó repudio en las redes sociales: “Tampoco estoy de acuerdo..., ya que estamos vamos a discutirla bien. Tampoco estoy de acuerdo con la bisexualidad. La bisexualidad es una perversión, dicho por (Sigmund) Freud, (Jacques) Lacan, (León) Tolstói... La bisexualidad es una perversión. No así la homosexualidad y el lesbianismo. Es otra cosa distinta”, dijo.

El diseñador cuestionó la bisexualidad y el poliamor (Foto: Captura de video)

Tras esto, el periodista Germán Marcucci volvió a cuestionarlo: “Con ese argumento de la bisexualidad, entonces, los trans también son perversos, quien no percibe tener género, también es un perverso... todo el colectivo LGBTIQ+ sería perverso, salvo los heterosexuales y los homosexuales...”.

Ante esto, Roberto Piazza volvió a arremeter y apuntó: “El día que vos tengas relaciones con una mujer y un hombre y no sepas para qué lado correr, le vas a ca... la vida o a ella o él. Y también le vas a cag... la vida a tus hijos. En el momento en el que ellos sepan que vos estas con una mujer y un hombre, te lo van a echar en cara y les vas a ca... la vida a los dos. Te lo aseguro”.

Para concluir, retomó una vez más sus polémicos dichos: “Acordate y si no llamen a un psiquiatra y pregúntenle. Tengo 35 años de psiquiatra encima. Yo te puedo asegurar que la cosa es así. No lo digo yo, lo dijo Freud, que la bisexualidad es una perversión. Punto, terminado el tema”.

LA NACION