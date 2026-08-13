Robin Williams, actor: “Solía pensar que lo peor de la vida era terminar solo, pero no lo es”

Si hubo una muerte que atravesó profundamente a Hollywood, esa sin dudas fue la de Robin Williams. No solo era uno de los actores más talentosos de su generación, sino que supo hacer reír y llorar en la misma proporción, algo que no siempre es tarea sencilla, como tampoco lo es que su filmografía continúe vigente aún a 12 años de su fallecimiento. El público siempre tiene presentes sus papeles más icónicos, desde el terapeuta Sean Maguire en la película En busca del destino (Good Will Hunting) hasta el Genio de Aladdin y el paramédico Patch Adams, y hay varios de sus diálogos que los fans memorizaron, puesto que muchas veces sirven para ponerle luz a los momentos más oscuros.

En 2009, Williams se puso en la piel de Lance Clyton, un profesor de secundaria en El mejor papá del mundo (World’s Greatest Dad). Frente a la muerte de su hijo, decide encubrir los hechos escribiendo una falsa nota para que todos piensen que decidió quitarse la vida. Su relato genera interés dentro de su comunidad y lo ilusiona con la posibilidad de cumplir su sueño de ser escritor. Pero pronto entenderá que el costo de la mentira es mucho más alto de lo que esperaba. El drama está escrito y dirigido por Bobcat Goldthwait (God Bless America) y coprotagonizado por Daryl Sabara, Morgan Murphy y Alexie Gilmore.

“Solía pensar que lo peor de la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo”, es una de las frases más resonante de la filmografía de Williams (Foto: IMDb)

Hay una frase en particular del personaje de Robin Williams en esta película que generó un fuerte impacto: “Solía pensar que lo peor de la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo”.

El mejor papá del mundo, protagonizada por Robin Williams y dirigida por Bobcat Goldthwait se estrenó en 2009 (Foto: IMDb)

Estas palabras, que fueron escritas por Bobcat Goldthwait y dichas por Lance Clyton al final del film, invitan a reflexionar sobre la soledad y los vínculos que uno elige tener en su vida. Muchas veces se tiende a pensar que tener un montón de amigos evita ese sentimiento de soledad que varios quieren evitar a toda costa, pero a veces genera el efecto contrario. Aprender a convivir con el silencio y los propios pensamientos es difícil, pero importante, como así también entender que muchas veces importa más la calidad de los afectos que la cantidad.

Por frases como estas, el trabajo realizado por Williams en la pantalla grande no pasa de moda; al contrario, se refresca constantemente y mantiene su figura más presente que nunca. Justamente, el martes 11 de agosto se cumplieron 12 años de su fallecimiento a los 63 años. El actor fue encontrado inconsciente en su casa de la localidad de Tiburón, en California, por las autoridades luego de un llamado de emergencia. Posteriormente, se confirmó que se quitó la vida debido a la enfermedad que le diagnosticaron y Hollywood lloró su muerte.

Robin Williams murió el 11 de agosto de 2014 a los 63 años Archivo

Al protagonista de Buenos días, Vietnam (Good Morning, Vietnam) le diagnosticaron Parkinson, lo cual lo llevó a sumirse en una profunda depresión y terminar con su vida. Sin embargo, la autopsia determinó que en realidad sufría demencia de los cuerpos de Lewy. Según especifica el sitio oficial de la Clínica Mayo, se trata del segundo tipo de demencia más común después de la enfermedad de Alzheimer y causa un deterioro de las capacidades mentales que empeora progresivamente con el tiempo.