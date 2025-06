Así lucen hoy los actores que hicieron de hijos de Robin Williams en Papá por siempre

La muerte de Robin Williams el 11 de agosto de 2014 le dolió no solo a Hollywood sino a todos aquellos que supieron emocionarse hasta las lágrimas con su interpretación del terapeuta Sean Maguire en la película En busca del destino (Good Will Hunting) o reírse a carcajadas al escuchar su voz en el Genio de Aladdin. Su legado continúa presente a través de su filmografía, que no tiene fecha de caducidad. Entre las películas favoritas del público se ubica la comedia que protagonizó en 1993 Papá por siempre (Mrs. Doubtfire) donde su personaje se disfrazaba de niñera para pasar tiempo con sus tres hijos. Hoy, 32 años después de su estreno, son esos mismos actores—que ya no son tan pequeños— quienes mantienen vivo su recuerdo.

Papá por siempre cuenta la historia de un hombre divorciado que se hace pasar por la niñera de sus hijos para pasar tiempo con ellos (Foto: IMDb)

Papá por siempre —disponible para ver en streaming en Disney +— está basada en la obra de 1987 Madame Doubtfire de la autora británica Anne Fine y cuenta la historia de Daniel Hillard, quien tras separarse de su esposa regresa a su casa con el objetivo de reconstruir su vida y recuperar a su familia. Pero, para hacerlo, decide hacerse pasar por Euphegenia Doubtfire, la nueva niñera de sus tres hijos. La película —que ganó el Globo de Oro a la mejor comedia— estuvo dirigida por Chris Columbus (Mi pobre angelito) y contó con un elenco de primeros actores: Williams, Sally Field, Pierce Brosnan y Harvey Fierstein.

Pero, para muchos, las revelaciones del film fueron los tres hermanos Hillard interpretados por Lisa Jakub, Matthew Lawrence y Mara Wilson. Los actores crecieron y hoy, ya como adultos, se desempeñan entre la actuación, la escritura, el mindfulness y el streaming.

Los personajes de los hermanos Hillard fueron interpretados por los actores Matthew Lawrence, Mara Wilson y Lisa Jakub (Foto: IMDb)

Lisa Jakub (Lydia Hillard)

La actriz canadiense tenía 15 años cuando se estrenó Papá por siempre. Su personaje, Lydia Hillard, era la mayor de los tres hermanos y una de las primeras en descubrir el secreto de su padre. A partir de su destacado trabajo continuó trabajando en cine con Día de la Independencia (Independence Day), protagonizada por Will Smith, Jeff Goldblum y Bill Pullman y George Lucas enamorado (George Lucas in Love).

El personaje de Lydia Hillard estuvo interpretado por Lisa Jakub (Foto: Captura de video / Instagram @lisa.jakub)

A principios del 2000 decidió retirarse de la actuación y apostar por una vida ligada a la escritura, yoga y mindfulness. Fundó su propio espacio llamado Blue Mala, al que describe como “el recurso y la comunidad que desearía haber tenido” cuando estaba en sus “momentos más oscuros”. También da clases de meditación. Actualmente, tiene 46 años y desde el 2005 está casada con Jeremy Jones.

Matthew Lawrence (Chris Hillard)

Con 12 años, el actor estadounidense interpretó a Chris Hillard, el hijo del medio. Para este punto, y a pesar de su juventud, ya acumulaba experiencia actoral. Tras el éxito de la película, forjó una gran carrera. Entre 1995 y 1997 trabajó junto a sus dos hermanos en la vida real, Joey y Andrew, en la serie Brotherly Love, en la que justamente interpretaron a tres hermanos. En las siguientes dos décadas participó en pequeños proyectos como The Office Mix-Up y The Psycho She Met Online, entre otros.

Chris Hillard, el hermano del medio, estuvo interpretado por Matthew Lawrence (Foto: Captura de video / Instagram @matthewlawrence)

Si bien a los 45 años aún actúa— este año estrenó su última película The Man Behind the Camera —encontró un destacado lugar en el mundo del streaming. Desde 2023 tiene junto a sus hermanos el pódcast Brotherly Love, donde hablan de sus carreras actorales, la fama y las relaciones familiares.

Mara Wilson (Natalie ‘Nattie’ Hillard)

De los tres jóvenes actores fue la que tuvo mayores oportunidades en Hollywood. Tras su debut en la pantalla grande como Nattie, la más pequeña de los hermanos Hillard protagonizó Milagro en la calle 34 (Miracle on 34th Street) de Les Mayfield y, posteriormente, el éxito más grande de su carrera: Matilda, basada en la novela homónima de Roald Dahl, donde trabajó con Danny De Vito, Embeth Davidtz, Pam Ferris y Rhea Perlman.

El personaje de Natalie Hillard estuvo interpretado por Mara Wilson (Foto: Captura de video / Instagram @marawilson)

Aunque la película fue un éxito rotundo, tuvo consecuencias para su protagonista, quien fue extremadamente criticada y vivió en carne propia lo hostil que puede ser la industria. Terminó por alejarse de la actuación y puso toda su energía en la defensa de la salud mental y los derechos de la comunidad LGBTQ+. Durante el último tiempo, la actriz de 37 años prestó su voz para personajes animados y publicó dos libros: ¿Dónde estoy ahora? Historias verdaderas de la fama accidental en la infancia (Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame) y Good Girls Don’t, en los que rememoró su dura infancia y las presiones de la fama.

Así fue el reencuentro de los actores de Papá por siempre

En mayo de 2024, 31 años después del estreno de la película, Lisa Jakub, Matthew Lawrence y Mara Wilson tuvieron un emotivo reencuentro. “¡Tan gracioso que la misma semana que fui a San Francisco, pude reunirme con mis hermanos Doubtfire! Siempre es una alegría verlos”, expresó Wilson en una foto que subió a sus redes sociales, en la que posó con sus “hermanos de la ficción”.

Mara Wilson, Matthew Lawrence y Lisa Jakub se reencontraron en 2024, a 31 años del estreno de la película (Foto: Instagram @marawilson)

Los tres se reunieron para un episodio del pódcast de los Lawrence y rememoraron la época en la que trabajaron juntos.