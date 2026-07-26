Rocío Igarzábal recordó a Ernestina Pais a un mes de su muerte con una desgarradora reflexión: “El sonido del dolor”

Pasó un mes de la trágica e inesperada muerte de Ernestina Pais. La periodista y actriz, de 54 años, se dirigía a Tigre para realizar una función de la obra de teatro El divorcio del año, cuando cruzó las vías con su auto estando la barrera baja y el tren la chocó de frente. A un mes del accidente mortal que conmovió a todos, Rocío Igarzábal, compañera de elenco, subió a Instagram una reflexión que movilizó a sus seguidores.

La actriz decidió plasmar sus sentimientos en un texto donde ahondó en qué comprende y cómo se sobrelleva el duelo. Además, introdujo a sus seguidores justificando que esa siempre fue su manera de canalizar sus sensaciones.

El posteo de Rocío Igarzábal a un mes de la muerte de Ernestina Pais (Fuente: Instagram/@rochi_igarzabalok)

“Siempre escribí. Por algún motivo había frenado. Creo que por el frenesí de la vida, el scrolleo, el cansancio… Pero volví… y tenía ganas de compartirlo”, redactó en el copy y agregó: “Este 26 se cumple un mes de aquel día triste. Y hablar del duelo me calma. Me da un poco de vergüenza también, pero quiero cambiar algunas cosas. Ella me demostraba que lo genuino no tiene por qué dar vergüenza. Así que ahí va. Te extraño, amiga, y gracias... vos sabés por qué”.

Las palabras de Rocío Igarzábal sobre la muerte de Ernestina Pais

“Qué incómodo que es habitar el duelo. La pena visita el cuerpo, lo inunda, por momentos lo ahoga, dejando salir escasas palabras acompañadas de un sonido que diría: ‘Es el sonido del dolor’. Duelamos etapas, versiones de nosotros mismos, seres queridos, pero esta es mi primera vez duelando a una amiga. Llegamos al mes. No sé muy bien qué estoy haciendo, pero bueno, escribir y hablar. Ningún día es igual al otro”, comenzó Igarzábal.

A continuación, la actriz mencionó las maneras que existen en la actualidad para recordar vivas a aquellas personas y explicó la necesidad de tomarse un tiempo para hacer el duelo correspondiente.

Durante las funciones de El divorcio del año, Rocío y Ernestina consolidaron su amistad (Fuente: Instagram/@rochi_igarzabalok)

“Hoy tenemos la maldita fortuna de poder escuchar voces que ya no están en un audio de algún chat o miles de selfies de momentos que parecían mínimamente cotidianos. Y hoy toman la escena de la nostalgia, una escena protagonista en el escenario del duelo. El show debe continuar, dicen. Frase que hoy me parece absurda y en la que dejo de creer. No sé si porque estoy más grande o porque estoy en un momento donde me cuestiono todo, pero se necesita tiempo. Necesitamos tiempo. Hay momentos de la vida en donde nos merecemos el espacio para marchitar y volver a florecer”, dijo.

Con firmeza, sentenció: “Hoy el show no continuó para mí”, y luego describió lo que significó para ella la muerte de Pais: “La obra que compartíamos juntas se desintegró, se desmoronó en plena despedida y acá estoy a un mes de todo y todavía hay lluvias intermitentes, días tristes. Cuando se duela a un amigo, las canciones compartidas parecieran tener como mensajes ocultos. Las charlas compartidas uno las recuerda y las repasa en la cabeza buscando alguna señal, algún mensaje. El tiempo se estira”.

En su reflexión, Rocío remarcó que todavía sigue triste por la muerte de Ernestina y que decir que la extraña, la "quema" como una herida fresca en el alma (Fuente: Instagram/@rochi_igarzabalok)

Hacia el cierre de su lectura, Rocío Igarzábal reconoció: “Me doy cuenta de que en el duelo el tiempo se vuelve lento. Por lo menos eso siente hoy, y decir ‘te extraño’ quema como una herida fresca en el alma”.

Rocío se transformó en una persona muy cercana a Ernestina durante la obra en la que coincidieron. Tanto que tras la trágica muerte de la periodista, la actriz se mostró también junto a Benicio, el hijo de Ernestina, para acompañarse durante el duelo.