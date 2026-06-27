El último posteo de Ernestina Pais que conmovió a todos tras el trágico accidente: “Gracias vida”
La reconocida periodista murió a los 54 años en un accidente con un tren en San Isidro
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Ernestina Pais murió este viernes 26 de junio en un trágico accidente con un tren en San Isidro. Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que manejaba un auto cuando cruzó un paso a nivel con la barrera baja y fue atropellada por el Tren de la Costa.
La reconocida periodista, apenas unas horas antes del siniestro, publicó en su perfil de Instagram una historia en donde agradecía la cantidad de entradas vendidas en la obra que protagonizaba y junto a ello la frase: “Gracias vida”.
La obra que protagonizaba Ernestina País se llama El divorcio del año, y junto a ella estaban también Romina Gaetani, Diego Ramos, Juan Palomino y Rochi Igarzábal. Justamente la conductora viajaba rumbo al teatro ya que tenía una función este mismo viernes a las 21 en Tigre.
En la historia que publicó Ernestina donde agradecía a la vida por la cantidad de funciones vendidas, el posteo decía: “Más ciudades, más risas, más caos. Esto recién comienza”.
Allí el link muestra todas las localidades a donde irían de gira: Luján, Tigre, Banfield, Pergamino, Junin, Bragado, 9 de Julio, Ramos Mejía, Berisso, Olavarría, Mar del Plata, San Miguel, Canning, San Martin, Montevideo (Uruguay), Mendoza y San Juan.
En otras de las historias de Instagram que aún aparecían en su perfil, la periodista destacó una que intercambió con Eduardo Canzobre donde decían que iban a verse y abrazarse en la función que daría el próximo 8 de julio, en Ramós Mejía.
Ernestina también compartió un video tierno y cómico en donde se autodaba las buenas noches. “Buenas noches para mí, me amo a mí misma, lo eres todo para mí”, decía el dibujo animado que luego se daba un beso en la frente a sí mismo.
Otra de las historias que compartió Ernestina era del bar que tenía, Milión. Un restaurante en Recoleta de cocktails y experiencias. Justamente en ese video anunciaba que arrancarían un ciclo de Sessions Live Sets.
Por último, antes del posteo final donde agradecía a la vida, el mismo viernes a la mañana reposteó un video de un reflejo de una mujer sobre el agua y escribió: “Buen día”.
La despedida de José María Muscari a Ernestina Pais
José María Muscari, era el director de la obra El divorcio del año, y utilizó sus redes sociales para despedirse de la periodista. “Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad. Así te despido feliz y actuando”, escribió.
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