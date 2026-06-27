El último posteo de Ernestina Pais que conmovió a todos tras el trágico accidente: “Gracias vida”

Ernestina Pais murió este viernes 26 de junio en un trágico accidente con un tren en San Isidro. Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que manejaba un auto cuando cruzó un paso a nivel con la barrera baja y fue atropellada por el Tren de la Costa.

La reconocida periodista, apenas unas horas antes del siniestro, publicó en su perfil de Instagram una historia en donde agradecía la cantidad de entradas vendidas en la obra que protagonizaba y junto a ello la frase: “Gracias vida”.

El último posteo de Ernestina Pais en las redes sociales

La obra que protagonizaba Ernestina País se llama El divorcio del año, y junto a ella estaban también Romina Gaetani, Diego Ramos, Juan Palomino y Rochi Igarzábal. Justamente la conductora viajaba rumbo al teatro ya que tenía una función este mismo viernes a las 21 en Tigre.

Ernestina Pais estaba yendo a protagonizar la obra de El Divorcio del año

En la historia que publicó Ernestina donde agradecía a la vida por la cantidad de funciones vendidas, el posteo decía: “Más ciudades, más risas, más caos. Esto recién comienza”.

Allí el link muestra todas las localidades a donde irían de gira: Luján, Tigre, Banfield, Pergamino, Junin, Bragado, 9 de Julio, Ramos Mejía, Berisso, Olavarría, Mar del Plata, San Miguel, Canning, San Martin, Montevideo (Uruguay), Mendoza y San Juan.

Ernestina Pais, en acción durante la comedia de la que era parte

En otras de las historias de Instagram que aún aparecían en su perfil, la periodista destacó una que intercambió con Eduardo Canzobre donde decían que iban a verse y abrazarse en la función que daría el próximo 8 de julio, en Ramós Mejía.

Los últimos posteos de Ernestina Pais en las redes

Ernestina también compartió un video tierno y cómico en donde se autodaba las buenas noches. “Buenas noches para mí, me amo a mí misma, lo eres todo para mí”, decía el dibujo animado que luego se daba un beso en la frente a sí mismo.

El tierno video que había subido Ernestina Pais en sus redes

Otra de las historias que compartió Ernestina era del bar que tenía, Milión. Un restaurante en Recoleta de cocktails y experiencias. Justamente en ese video anunciaba que arrancarían un ciclo de Sessions Live Sets.

Ernestina publicitó también las sesiones de música en vivo en su restaurante, Milión

Por último, antes del posteo final donde agradecía a la vida, el mismo viernes a la mañana reposteó un video de un reflejo de una mujer sobre el agua y escribió: “Buen día”.

Otro de los últimos posteos de Ernestina Pais en su cuenta de Instagram

La despedida de José María Muscari a Ernestina Pais

José María Muscari, era el director de la obra El divorcio del año, y utilizó sus redes sociales para despedirse de la periodista. “Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad. Así te despido feliz y actuando”, escribió.