Rocío Marengo fue mamá y presentó a su bebé con un emotivo video

Rocío Marengo y Eduardo Fort se convirtieron en padres. Isidro nació este miércoles cerca de las 11 de la mañana y, horas después, la modelo compartió la feliz noticia en sus redes sociales, donde sorprendió a todos con un emotivo video.

Rocío Marengo y Eduardo Fort sorprendieron con un feliz anuncio (Foto: Instagram/@marengorocio)

“¡Estamos muy felices! ¡Bienvenido bebito! Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg”, escribió Rocío a través de su cuenta de Instagram, donde acumula un millón de seguidores, junto a imágenes del recién nacido y los momentos posteriores al parto.

Y completó: “Gracias a todos por los mensajitos hermosos. ¡Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico! ¡No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr. Alejandro Falco, rey la rompes toda! A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio… ¡Y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo! ¡Son enormes!”.

Rocío Marengo junto a su bebé (Foto: Captura Instagram/@marengorocio)

La publicación no tardó en recibir en miles de likes y cientos de comentarios de los usuarios, quienes no tardaron en enviarle los mejores deseos ante la buena nueva. “Bendiciones mamá. A disfrutar de ese bebé soñado, ¡qué tanto le pediste a Dios y hoy lo tenés junto a vos y por aquellas que seguimos en la lucha, añorando ese momento de convertirnos en mamás”; “Mi vida, que precioso que es! ¡Felicitaciones, papis” y “Felicidades!!!! Sé lo que sentís, yo también hice tratamiento y es un duro camino, pero al tener al bebé en brazos todo lo pasado es historia. A disfrutar este hermoso momento”, le dijeron algunos de sus seguidores.

Algunos de los comentarios que recibió Marengo de sus seguidores (Foto: Captura Instagram/@marengorocio)

Sin embargo, entre los mensajes que más llamaron la atención, se encontraron los de algunos famosos. “¡Bienvenido, bebito tan deseado y esperado!! Te quiero Ro. Feliz por vos”, le comentó Luciana Salazar; mientras que Claudia Villafañe le dijo: “¡Felicitaciones Ro, bienvenido Isidro a este loco pero hermoso mundo! Besito grande para los 3″. Y Marley completó: “¡Qué alegría! ¡Felicitaciones a los 2! Muy lindo nombre! ¡A disfrutar ahora! Y ya lo juntaremos a jugar con Milenka”.

Marley le envió un afectuoso saludo a Marengo por la llegada de Isidro (Foto: Instagram/@marley_ok)

En la última semana, la modelo de 45 años tuvo que guardar reposo absoluto para evitar contracciones. Y, si bien tenía fecha para mediados de enero de 2026, el pequeño Isidro adelantó su llegada.

La modelo tuvo que hacer reposo en la última semana (Foto: @marengorocio)

Cabe destacar que Marengo y Fort mantienen una relación de pareja desde hace casi doce años. El embarazo representó un hito particularmente emotivo para la pareja, ya que fue logrado después de varios años de intentos y complicaciones, una lucha que ambos reconocieron públicamente.

Una vez que las dificultades quedaron atrás y pudieron confirmar la feliz noticia, los dos decidieron compartir su alegría. En septiembre, organizaron un emotivo evento con sus seres queridos para anunciar el sexo del bebé, donde confirmaron que esperaban un varón, pero sin anunciar cuál sería el nombre.

Rocío Marengo y Eduardo Fort anunciaron que se convertirían en padres en junio de este año Instagram

“Se nos agranda la familia!!!! Bebito te buscamos mucho mucho!! Estamos tan, pero tan felices. ¡Gracias, gracias, gracias a todos los que fueron parte de este camino! ¡Un camino largo y muy difícil… pero con un final maravilloso! ¡Todo valió la pena! ¡¡Todo paso porque tenía que pasar!!“, escribió Rocío en un posteo cuando anunció su embarazo con la ecografía en la mano.