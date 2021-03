Rocío Oliva explicó por qué se fue de Polémica en el bar: “Quiero hacer mi camino”

Luego de varios meses como panelista, Rocío Oliva se aleja de Polémica en el bar, programa que conduce Mariano Iúdica por América. En una breve visita, la expareja de Diego Maradona regresó al piso y aclaró por qué decidió renunciar al ciclo.

“¡Hola! Vi la luz y entré. ¿Puedo pasar ¿no?”, dijo Rocío Oliva este lunes. “Tenía ganas de entrar, de verlos a todos, de aclararles que en ningún momento me fui mal de este canal ni mucho menos. Al contrario, yo soy una persona súper agradecida”, dijo Rocío tras sentarse en el lugar que le cedió Horacio Cabak, y luego aclaró que ella avisó la semana pasada que daba un paso al costado.

La exfutbolista desmintió las versiones sobre su salida que se dieron durante el fin de semana como su supuesto enojo por haberla hecho hablar sobre una supuesta relación con Matías Morla, el cruce con Claudia Villafañe o los audios en los que se menciona que ella recomendó a “Charly” para que cuide a Diego Maradona.

“De una u otra forma me van a nombrar porque fui parte de la vida de Diego. Yo no reniego de eso, para nada. Depende de cuánto quieras involucrarte o no. Yo quiero hacer mi camino, Diego fue mi ex”, sentenció, en referencia a que no quiere seguir toda su vida bajo la sombra del ídolo. Cabe recordar que la panelista se ausentó al mencionado ciclo durante algunos días, y todo coincidió con el fuerte cruce en vivo que tuvo con Villafañe.

“Para mí es muy importante aclarar por qué me voy, aunque ustedes ya lo saben pero quizá alguno de los chicos no y la gente tampoco. El 22 de marzo comienzo a estudiar la carrera de Periodismo Deportivo, que para mí es lo más importante”, explicó. “Me encanta el deporte y la estudio en River, que es mi segunda casa. Ya presenté todos los papeles y estoy muy entusiasmada con eso. Porque sé que me va a servir para mi futuro. Y yo quiero seguir creciendo”, concluyó Oliva.

