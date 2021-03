Verónica Ojeda: “Estuve varias veces embarazada de Diego”

Tres meses y medio después de la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda rompió el silencio. Tras su extensa entrevista el sábado en Secretos Verdaderos, este lunes la mamá de Dieguito Fernando hizo un móvil para Los ángeles de la mañana y, entre lágrimas, reveló detalles de su relación con el astro del fútbol hasta ahora desconocidos.

“Es complicado pero hay que seguir adelante. No salí a hablar antes porque no podía, no me daba el cuerpo, la cabeza, estaba muy bajoneada. Sigo teniendo un dolor en el pecho”, comentó Ojeda desde su casa esta mañana en LAM. Y enseguida hizo referencia a la causa judicial por la muerte de Maradona: “Hoy por hoy los que tienen que hablar son los abogados más que nosotros, hablar de nuestras peleas internas no tiene sentido. Hoy tenemos que estar todos juntos por las causas de la muerte, ver qué pasó realmente ese día, en la internación, hay que enfocarse en eso”, expresó al tiempo que aclaró que todavía no está preparada para escuchar todos los audios.

Tras aclarar que ella siempre insistió en internar a Diego en la clínica Avril tras la operación, Ojeda recordó algunas de las situaciones en las que encontró al papá de su hijo consumiendo alcohol y marihuana. “Lo he visto tomar alcohol y consumir marihuana, nadie me lo contó. Son cosas que yo viví. Inmediatamente agarré al nene y me fui. Lo que hice fue llamar a quienes lo estaban representando (en referencia a Matías Morla y su hermana Vanesa) y les pedí que saquen a esa gente. Fue un momento muy triste para mí, ver marihuana en la mesita de luz después de su lucha con las drogas fue fuerte y doloroso”, señaló.

Mientras apuntó directamente contra el entorno integrado por Charly (el primo de Rocío Oliva) y la gente de seguridad, agregó: “Charly era el que estaba ahí y el que le daba alcohol. Ahora está prófugo. Matías me dijo que no podía hacer nada, que ya había hablado con las hermanas de Diego para contarles y que él era el abogado y no podía hacer nada”.

En cuanto a la atención de los médicos, la ex de Maradona aseguró que ella tenía plena confianza en Leopoldo Luque y Agustina Cosachov. “Se propuso internarlo en la clínica Avril. Incluso se propuso llamar a Cahe, su médico desde los 15 años. Era una pieza importante para ayudar y guiar a los médicos en una nueva internación. Toda la familia creíamos en los médicos, yo creía en Luque, en Cosachov. Yo los llamaba, teníamos una buena relación. Cuando paso todo esto nos enteramos en los chats internos cómo hablaban. Eso fue un cimbronazo, muy chocante”, indicó.

"Diego siempre tenía que tocar fondo para remontar y volver a estar bien" Verónica Ojeda

“Diego siempre tenía que tocar fondo para remontar y volver a estar bien. Pensé que acá iba a ser lo mismo. Sabía que era difícil porque la edad no ayudaba, además de que era muy difícil de convencerlo de un montón de cosas, pero se podía hacer”, reflexionó quien volvió a tener contacto con el padre de su hijo durante la pandemia. “Me llamó una persona que trabajaba con él para decirme que lo veía muy mal y que yo era la única persona que podía ayudarlo. Yo estaba bloqueada en su celular, lo llamé desde otro teléfono y me contestó él. Me preguntó por qué no lo dejaba ver a Dieguito, por qué me había alejado y ahí le dije que era todo al revés, que yo quise siempre que tenga contacto con su hijo”.

Minutos después, Ojeda recordó cómo se enteró de la muerte del exfutbolista. “Primero me llamó Jorge Rial por teléfono. Me preguntó si había hablado con Diego. Me dijo que lo llame. Llamé pero no me contestó, así que llamé a Maxi que tampoco me contestó, y luego a Vanesa (Morla). Me dijo que se descompuso, que estaba mal y que vaya para Tigre. En el camino me entero por la radio que Diego había fallecido. No entendía nada”, confesó.

“Cuando llegué ya estaban todos. Dieguito se me puso a llorar de una manera. Fue algo terrible. Yo no lo dejé entrar a la casa porque no sabía con qué me iba a encontrar. Lo dejé en la camioneta con la psicopedagoga y entré yo. Ya estaba la policía, los médicos llegaron después. La fiscal me dijo que era mi decisión que Dieguito lo despida a su papá pero decidí que no porque no era prudente que lo vea si”, contó al tiempo que confesó que ella sí entró a despedirse. “Lo saludé. Le dije gracias por darme el hijo maravilloso que me dio y que lo quiero mucho”, reveló entre lágrimas. Y muy conmovida, sostuvo: “Ahora es el día a día con Dieguito. Me pregunta por qué los médicos no salvaron a su papá. ¿Qué le puedo decir? Es muy duro. Lo fueron apagando lentamente”.

Diego Armando Maradona y Verónica Ojeda mientras eran pareja Mundo Deportivo

“Estuve varias veces embarazada de Diego”

“Estuve varias veces embarazada de Diego”, con esta declaración Verónica Ojeda sorprendió a todo el panel de LAM. Tras asegurar que siempre tuvo muchos problemas en sus embarazos, la rubia reveló que el hecho se repitió en más de una oportunidad. “En el último embarazo hice un ADN con Dieguito y Don Diego porque no me creían que fuera de Diego. Era una nena. Nosotros nos habíamos visto cuando él regreso de Dubai, nos habíamos reconciliado. El se había peleado con (Rocío) Oliva. Yo todavía tenía sentimientos, quería recuperar la familia, esto fue hace siete años . Hasta que me di cuenta que no quería eso para mi vida y seguí mi rumbo”, confesó.

Sin embargo, esta no fue la única vez que Ojeda perdió un embarazo cuya paternidad le pertenecía a Diego Armando Maradona. De hecho hubo un embarazo anterior a Dieguito Fernando. “Tengo muchos problemas para quedar embarazada; los pierdo. Por eso con Dieguito a los cinco meses tuve que hacer reposo absoluto y él nació prematuro. Hoy por hoy si quiero quedar embarazada tengo que hacer tratamiento”, reveló.

Tras contar cómo conoció a Maradona, Verónica recordó sus idas y vueltas con el ex DT de Gimnasia y Esgrima La Plata y aseguró que en el último tiempo pudieron recomponer su relación. “Me pidió perdón. En su casa de Brandsen tuvimos una larga charla donde me pidió disculpas por todo lo que me hizo. Me dijo que era una gran mamá”, lanzó mientras recordaba lo que disfrutaba de sentarse en el jardín de la casa y ver a Dieguito saltar, jugar a la pelota.

Las mujeres de Maradona

En su entrevista de casi una hora y media, Ojeda hizo referencia a todas las mujeres importantes en la vida de “El diez” y explicó los motivos por los cuales nunca tuvo buena relación con ellas. Primero, habló sobre la última pareja de Maradona. “¿Cómo puedo tener relación con una persona que siempre habló muy mal de mi hijo desde que nació? Lo hizo para hacerme mal a mí. Andá a saber lo que le pasaba a ella por su cabeza. En el 2015 dije basta (después de dos o tres reconciliaciones), yo no quería una relación así, tenía otras prioridades, como por ejemplo mi hijo”, advirtió sobre Rocío Oliva.

En cuanto a Claudia Villafañe, también aseguró que no tiene ningún tipo de vínculo. “La vi en la casa de Tigre cuando pasó todo y se portó súper bien. Estaba con sus hijas. En el velatorio todo fue como tenía que ser. Hasta Dieguito tuvo interacción con ella”.

Sobre los motivos por los cuales nunca pudo tener vínculo con Dalma y Gianinna, Ojeda opinó: “Nunca se dio, por una cosa o la otra. Tal vez porque todas tenemos carácter fuerte, quizá por el ego. Nunca tuvimos ese diálogo. Ahora fue ameno después del fallecimiento pero ya está. Son las hermanas de Dieguito, si él quiere tener relación la tendrá, si no, no. Ya todo cambió (…) Una de ellas (en referencia a Dalma) cuando nació mi hijo decía cosas en Twitter, hasta hace poco. Cada una ya es mamá, tiene su familia y su vida, su forma de ser y pensar. Ya su papá no está y no me interesa. Hoy no le suma ni le resta a mi hijo tener una relación, el futuro dirá”.

En cambio, con Jana, las cosas siempre fueron distintas. “Con Jana compartimos mucho en pandemia. Se quedaba mucho a dormir en Brandsen. Yo he aportado mucho para que se acerque a su papá”, confesó. La misma ayuda que le brindó a Magalí (supuesta hija de Maradona). “Si el resto son hijos lo va a decidir la Justicia. Hablé con Magalí, le dije que iba a ayudarla. Que iba a tener una charla con Diego pero no se pudo dar. Había posibilidad de hacer un ADN con Dieguito. Pero cuando pasó todo esto no quise exponerlo a esta situación. Los profesionales que lo atienden me dijeron que no era momento”, explicó.

En medio de la investigación por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda compartió en las redes sociales la primera foto de Jana Maradona y Dieguito Fernando juntos, y encendió la interna familiar al marcar la diferencia con Dalma y Gianinna Maradona Instagram @Veronica Ojeda

Con quienes sí solía tener contacto era con las hermanas de Diego, aunque ahora reveló que sólo una de ellas le sigue escribiendo. “Me llama una sola, Lili, para preguntarme por Dieguito. Las otras desaparecieron del mapa. Junior también desapareció. El día del cumpleaños de Dieguito hizo un posteo y no lo llamó ni para saludarlo. Se alejó cuando empezó a tener relación con su papá”, lanzó sobre el hijo italiano.

Al escuchar sus palabras, Diego Junior se comunicó desde Italia para desmentir a Ojeda y asegurar lo mucho que ama a su hermanito. “Yo amo a mi hermano. La cosa más importante es lo que sabía mi viejo sobre mí y Dieguito. Me llama la atención su declaración”, expresó a través de un mensaje de WhatsApp que leyó Mariana Brey.

