Versiones cruzadas, golpes y amenazas: la guerra de Vanesa Maradona con Rocío Oliva

En los últimos días, Vanesa Carnevale -más conocida como Vanesa Maradona, por haber estado en pareja con el sobrino del astro- acusó a Rocío Oliva de haber sido violenta con El Diez. Luego de que la actual panelista de Polémica en el bar lo desmintiera, Vanesa contraatacó y ratificó sus dichos: según la mujer, Oliva habría agredido físicamente a Diego Maradona y, en una ocasión, lo habría empujado por la escalera. Ahora, la comunicadora deportiva volvió a defenderse e, incluso, amenazó a Carnevale.

“Un persona muy importante que no voy a decir el nombre me dijo que [el episodio de violencia] fue en Dubai, [a Maradona] lo operaron del hombro izquierdo. Hay un montón de gente que lo sabe pero no lo quieren decir”, apuntó Carnevale, en diálogo con Los Ángeles de la mañana (eltrece). Además, la mujer contó que Lily, una de las hermanas del Diez, ya le había contado sobre el hecho a Luis Ventura. “Para mí [Rocío Oliva] es siniestra porque llora acordándose de Diego y dice que lo cuidó. Pero la verdad es que no, no fue así. Si no, estaría bien con las hijas y la hubiesen dejado entrar al velatorio. No es una buena persona ni fue buena con Diego”, disparó Carnevale.

En vivo y por televisión, Rocío Oliva amenazó a Vanesa Maradona - Fuente: eltrece

Además del testimonio de Carnevale, Ángel De Brito entrevistó al abogado de Oliva, que aseguró que la ex de Diego iniciará acciones legales contra la mujer por difamarla. “Rocío Oliva está mirando el programa y le escribió a una persona que conozco bien y no voy a nombrar”, anunció de Brito. “Le dijo que Vanesa miente en todo, que se calle, que nada es así, que se deje de joder que la va a cag. a trompadas”.

En ese momento, la ex del Chino -hijo de Katy Maradona- respondió a la amenazas de Oliva. “Con el tema de la violencia no tengo ganas de participar”, señaló. “También entendé que la acusación es fuerte. Yo hablé con Rocío hace un rato y se pronunció en otros términos, más educados, más escueta”, intervino la panelista Mariana Brey.

Días atrás, Oliva ya había hecho su descargo en Polémica en el bar, el programa del que forma parte como panelista. “Hoy hablé con mi abogado, José Vera, porque me cansé de las mentiras, de las difamaciones”, señaló en aquel entonces. “Yo, por lo general, no hago nada y dejo que hablen, porque me parece que la Justicia está para otras cosas. Pero esto ya es mucho, así que hasta acá llegué. Después de la querella, la citaría un juez que le va a pedir explicaciones y pruebas. Porque esto es gravísimo”, añadió.

LA NACION