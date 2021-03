Vanesa Maradona tildó de “siniestra” a Rocío Oliva y recibió una fuerte respuesta de la ex del ídolo

La guerra entre Vanesa Maradona y Rocío Oliva parece no tener fin. Si bien las rubias siempre tuvieron una relación conflictiva, todo empeoró a raíz de la muerte de Diego Maradona, cuando la exmujer del Chino Maradona, sobrino del Diez, acusó a la panelista de haber empujado al futbolista por las escaleras y de mantenerlo sedado mientras eran pareja.

“¿Estás asustada con la carta documento de Rocío?”, lanzó Ángel De Brito ni bien presentó a su invitada en Los ángeles de la mañana. Acompañada por su abogada, Vanesa advirtió que aún no le llegó ninguna notificación e ironizó al respecto: “Si quieren dejo acá mi domicilio para ver si me llega”.

En cuanto a su acusación contra Oliva, volvió a confirmar sus dichos: “Fue en Dubai y tengo testigos. Diego estuvo en un hospital y lo operaron del hombro izquierdo por ese hecho. Todos los saben”, repitió firme en su postura.

Mientras aseguraba que ese no fue el único episodio de violencia y maltrato de Oliva hacia Maradona, la rubia reveló: “Supuestamente le daba cannabis, pero no era eso”, afirmó. “ Después de tomar esas gotas, Diego perdía la noción de donde estaba . Conozco esas gotas porque durante un tiempo se las di a mi hija autista”, reveló ante la mirada atónita de las angelitas.

“Habría que preguntarle a ella qué beneficio le daba ponerlo así. Hay gente que tiene que pagar por lo que le hizo”, agregó en referencia a los audios que circularon en el último tiempo, antes de volver a arremeter contra la última pareja del ex DT de Gimnasia y Esgrima La Plata. “Rocío es siniestra. Llora acordándose de Diego, dice que lo cuidó y la verdad que no fue así, sino estaría bien con las hijas, la hubieran dejado entrar al velorio. No es una buena persona, no fue buena con Diego”, enfatizó.

Tras asegurar que conoce a Oliva desde antes de que estuviera en pareja con Maradona, Vanesa recordó cómo fue la noche de año nuevo en donde Oliva tuvo una mala actitud hacia Dieguito Fernando: “La conozco de Cocodrilo porque soy amiga de Omar Suárez. Ella iba, la he visto con Omar, con el Ogro Fabbiani. Ese 31 de diciembre famoso me la volví a cruzar en la casa de Diego. Ella tuvo palabras feas con respecto a Dieguito y fue todo un problema, esa noche terminó mal. Vero (Ojeda) se fue con el nene y ella salió atrás corriendo a seguir la pelea. Esa noche Diego aclaró que nadie se iba a meter con su hijo”, rememoró.

La palabra de Rocío Oliva

Mientras Vanesa Maradona hablaba, Rocío Oliva, que estaba mirando el programa, se comunicó con alguien de la producción y le envió un mensaje: “Vanesa miente en todo. Que se calle, nada es así, que se deje de joder. La voy a cagar a trompadas”, leyó el conductor del programa ante el asombro de las panelistas y la propia protagonista.

Esto sucedió minutos después de que su abogado, José Vera, se comunique vía telefónica para explicar que la querella contra Vanesa ya está en marcha. “La querella es por lo delitos de calumnias e injurias por sus dichos. Entiendo que la semana próxima le estará llegando la notificación. Ya la presentamos con las pruebas, designaron un tribunal oral para que intervenga y ahora lo que sigue es la notificación. Una vez que la reciba podrá contestarla y mantener sus dichos o retractarse. Si se retracta ahí va a concluir la cuestión, sino tiene que acreditar las pruebas correspondientes”, comentó el letrado.

LA NACION