Rocío Oliva habló sobre los negocios de Diego Maradona en Cuba y Venezuela

En Polémica en el bar, Rocío Oliva se refirió a la actividad de Diego Maradona en Cuba y Venezuela, y contradijo al resto de los integrantes del programa Crédito: Captura de video

13 de enero de 2021 • 11:23

Este martes, Rocio Oliva, la expareja de Diego Maradona, habló una vez más en Polémica en el bar, ciclo donde se desempeña como panelista, sobre los presuntos negocios del Diez en Cuba y Venezuela.

"A mí no me consta, la verdad es que yo nunca vi que Diego haya ido a Venezuela o a Cuba por un negocio. Yo no lo vi", comenzó diciendo Oliva en el programa que conduce -en ausencia de Mariano Iúdica- Horacio Cabak.

"Pero Diego sí hacía negocios con Venezuela y con Cuba", retrucó el conductor. Oliva fue tajante: "No sé, yo sé que iba mucho porque tenía una gran relación con Chávez, Maduro y también con Fidel".

"Esta faceta que ahora está trascendiendo que participaba de un tema de venta de alimentos o cosas por el estilo, que había un tano muy importante que se encargó de aprovisionar de alimentos a Venezuela y a Cuba", sugirió Cabak. Y siguió: "Se hablaba de miles de millones de dólares de los cuales Diego formaba parte como una especie de eslabón".

"Supongamos que Diego hizo algún negocio, pero también es cierto que en momentos diplomáticos de elecciones y demás, tanto en Cuba como en Venezuela usaron mucho la imagen de Diego", manifestó uno de los panelistas. "La fábrica de pastas existe", aseguró Oliva. Y sobre la situación venezolana, agregó: "Nosotros no íbamos a la calle a ver a la gente que come de los tachos de basura. Nunca lo vi. Para creer hay que ver".