Rodolfo Barili se quebró en vivo al hablar de sus hijos: “Nunca le tuve miedo a la muerte, hasta que nacieron ellos”

Rodolfo Barili no pudo contener la emoción al referirse a su familia. En diálogo con Tomás Dente, el conductor de Telefe Noticias habló de sus hijos y se quebró al reflexionar sobre el paso del tiempo y los vínculos que construyó; entre ellos, la “familia ensamblada” que tiene con la abogada Lara Piro. Además, confirmó su deseo de casarse durante 2021: “Esperemos que nos deje la pandemia”.

Barili, que integra una de las grandes duplas de los noticieros argentinos junto a Cristina Pérez, pasó por Vino para vos, el programa que Dente conduce en KZO. En ese marco, la producción le mostró al periodista un saludo grabado de sus hijos que lo conmovió hasta las lágrimas.

“¡Hola, pá! Grabamos este video juntos porque nos da algo de vergüenza, pero así lo estamos llevando bien: estábamos pensando que el año pasado fue bastante malo en todos los sentidos, en todo el mundo”, comenzaron los hijos del periodista. “Pero para nosotros fue bueno porque pudimos estar muchísimo tiempo con vos, compartimos mucho con vos: pudimos ver muchas series, películas y charlar mucho, aprendimos a convivir juntos en Buenos Aires... Y fue muy divertido todos los días. ¡Te amamos, pá!”, añadieron.

Visiblemente emocionado, el periodista intentó expresarse: “Cuando el ‘te amamos’ sale de ellos es...”, se interrumpió. Luego de una pausa logró continuar: “Son hijos, pero son personas. Vuelan. Aprendí que en la vida hay que darles los elementos para que ellos puedan volar, puedan ser libres, puedan ser felices. Y que lo que abracen, lo abracen con pasión. Que dejen la vida en cada jugada. La pasión es, como digo yo, la sal para las papas fritas. Son papas fritas, pero tienen otro sabor”.

Además, reflexionó sobre la paternidad. “A veces siento que solo vine acá por ellos”, disparó. “Yo nunca le tuve miedo a la muerte y siempre decía: ‘Si me agarra ahora, qué macana, porque me quedan unos cuántos proyectos que hacer’. Siempre tuve esa sensación. Y cuando nacieron ellos fue: ‘Uh, me tengo que quedar acá, tengo que cuidarme, tengo que ir al gimnasio, tengo que dejar de fumar, porque tengo que acompañarlos. Al costado, pero yo estoy acá. Quiero tratar de acompañarlos en este mundo frágil y estar ahí”, agregó.

Además del video de sus hijos, la producción de KZO le acercó un saludo de su madre, Antonia. “Sentí mi abrazo. Aunque esté lejos, sentilo”, le dijo la mujer en una breve grabación. “Ahí va. ¡Te quiero, hijo!”, señaló la mujer. Tras ver el video, Barili recordó una sentida conversación que tuvo con ella en su infancia. “¿Cuál es el camino correcto, má?”, le preguntó Rodolfo con pocos años de vida. “Es una decisión de esas que se puede tomar por derecha o por izquierda, porque ninguna de las dos era mala. Y ella me dijo: ‘Mirá, el camino correcto, por lo general, es el más difícil de tomar’”, relató el periodista. “Es una frase sencilla, pero que me ha guiado a lo largo de mi vida. Yo soy un cuarto de persona de lo que es ella. Un día volví a casa y le dije: ‘Escuchame, todo eso que me dijiste, en todo tenías razón. Te lo voy a decir solo una vez: gracias. No hablemos más de esto’. El amor entre padres e hijos es asimétrico. Hasta que das vuelta y decís: ‘Guau, qué suerte, qué fortuna tuve de tenerla a ella’. Yo no sería nada sin ella. Posta, eh. No hubiera cruzado la calle sin ella”, se sinceró.