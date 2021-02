Conmovida, Florencia Peña habló sobre la salud de Karina Gao: “Se me caían las lágrimas”

Florencia Peña confesó que lloró de felicidad cuando se enteró de la buena noticia de la salud de Karina Gao. La actriz afirmó que la cocinera del programa Flor de equipo (Telefe) mejora notablemente; incluso, reveló que escribió en el grupo de WhatsApp. Gao, dijo Peña, tenía preocupado a todo el canal, ya que estuvo dos semanas en coma farmacológico por complicaciones tras la infección por coronavirus.

Originalmente, la noticia de su mejoría la dieron a conocer sus allegados desde la cuenta oficial de Instagram de la cocinera. Peña, que conduce el ciclo televisivo en el que hacía poco tiempo había debutado Gao, se mostró muy contenta por los avances de su estado de salud, especialmente, por su embarazo. Además, contó que lloró cuando se contactó con ellos esta mañana.

Karina Gao estuvo en coma farmacológico durante dos semanas

Durante la presentación del programa, Florencia dijo: “Queremos dar la mejor noticia de todas: Karina Gao salió del coma. Nos escribió. Nunca me pasó algo igual, no sé si a ustedes les pasaba pero todas las personas que me cruzaba me preguntaban por ella. Realmente, una fuerza y un cariño le han dado. Los que son religiosos han rezado mucho”, afirmó.

“Estamos muy felices de que nuestra compañera, por lo menos, en esta primera instancia esté fuera de peligro. Su bebé también. Obviamente, ella sigue internada”, agregó la conductora.

Karina Gao se comunicó con el equipo del programa vía WhatsApp y Flor Peña contó que su mejoría la hizo llorar de la felicidad

Por otra parte, se refirió al profesionalismo del equipo que está al cuidado de Gao. “Queremos agradecerles mucho a los médicos”, siguió y añadió que la cocinera estuvo en contacto vía WhatsApp. “Se me caían las lágrimas a mí cuando nos escribió en el chat a las 9:17; amanecimos con ella del otro lado”, dijo Peña. En el chat, Gao escribió: “Hola equipo, estoy de vuelta a la vida humana”.

LA NACION