A días de que se cumpla el primer aniversario de la hazaña del seleccionado argentino en la Copa del Mundo Qatar 2022, se estrenaron películas y series en las que los protagonistas dieron más detalles sobre la tercera estrella del fútbol argentino. Una de ellas es Campeones un día después (Star+), una serie documental en la que los principales referentes hablaron de cada instancia de la competencia. Hace pocos días se estrenó el capítulo de Rodrigo De Paul y en la charla habló del difícil momento que vivió junto a su expareja, Tini Stoessel.

En octubre del 2021, luego de su escandalosa separación de Camila Homs, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel confirmaron públicamente su vínculo amoroso. A partir de allí se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de España y Latinoamérica, pero tanta exposición les jugó en contra durante el Mundial de Qatar 2022.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se separaron en agosto de este año (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Todo este inconveniente comenzó cuando el equipo argentino perdió su primer partido por 2 a 1 frente a Arabia Saudita, un rival con el que podía asegurarse los tres puntos. Uno de los principales apuntados por su bajo rendimiento fue Rodrigo De Paul y a esta ola de críticas se le sumó su pareja en aquel momento. A pesar de los comentarios negativos en redes sociales, ella decidió viajar para alentar a su novio desde las gradas del Estadio Lusail en el encuentro ante México, donde los dirigidos por Lionel Scaloni se jugaban la permanencia en la cita mundialista.

Sin embargo, ante México, comenzó a aparecer el equipo que finalmente se consagró Campeón del Mundo. En la entrevista, Rodrigo De Paul habló de Tini Stoessel y del drama que vivió. “Le estaban cayendo mucho a Tini y ella se ponía mal. Y no tenía la manera de protegerla más que adentro de una cancha. Y ella, así y todo, después de ese partido decidió viajar y estaba en la tribuna. Yo sabía que si no le ganaba a México, ella la iba a pasar mal ese día”, indicó.

“Hay algunas cosas que lamentablemente como sociedad hay que mejorar, que direccionamos para un lado que no tiene mucho sentido. Siempre buscando culpables o boludeces, pero bueno, después ese partido para mí fue muy especial, también por eso, no solo por lo que nos estábamos jugando”, explicó el mediocampista del Atlético Madrid.

El fragmento de la entrevista rápidamente se viralizó en las redes sociales y algunos usuarios de X (ex Twitter) dejaron su opinión al respecto. “Con esto me refiero que es el mejor ex de Tini. Siempre está hablando bien de ella. Dios, lo amo”; “Rodrigo De Paul siempre hablando de Tini de manera muy respetuosa y cariñosa, sin dudas lo mejor que le pasó”; “Y quizás nadie le caía a Tini si vos cortabas con tu mujer antes de andar con ella, ahora es culpa de la gente del mal manejo de dos personas de casi 30 años”, fueron algunos de los comentarios.

Este año, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel decidieron hacer pública su separación, aunque hay rumores de una posible reconciliación. Ambos alegaron que la ruptura fue a causa de la distancia y de su apretada agenda en sus carreras: él como futbolista y ella como cantante.