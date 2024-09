Rodrigo De Paul le contó a Susana Giménez qué es lo que hace cuando está enamorado y sorprendió

Escuchar

Después de cuatro años y medio, Susana Giménez regresó con la conducción de su icónico programa, el cual se estrenó por primera vez en 1987. Este domingo, además de la esperada apertura, la conductora sorprendió con la presencia de Leandro Paredes y Rodrigo de Paul como sus primeros entrevistados.

Rodrigo de Paul protagonizó un divertido momento en lo de Susana Giménez (Foto: captura)

Además de participar del sketch que realizó en el predio de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), los mediocampistas irrumpieron en el estudio de Telefe y enloquecieron al público con sus revelaciones. Pero el que más llamó la atención fue De Paul, quien está soltero, pero dejó entrever que es todo un romántico y pocos lo sabían.

Rodrigo de Paul aseguró que escribió cartas de amor (Foto: captura TV)

“¿Vos sos romántico?”, le preguntó ‘La Su’ después de que su compañero revelara que le gusta agasajar cada vez que puede a su mujer y madre de sus hijos. “Yo soy muy romántico también”, expresó, con cierta picardía, lo que desató la risa de la rubia, que lanzó: “Vos me hacés reír demasiado”.

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes fueron los primeros invitados de Susana Giménez en su regreso a la TV (Foto: captura)

Pero el futbolista siguió: “A mí me gusta escribir. Escribo muchas cartas de amor”. Al escucharlo, Susana se sinceró: “Ah, pero yo creía que era un libro, una carta de amor es más fácil...”. Y luego lo indagó un poco más: “Bueno, pero, ¿qué ponés por ejemplo? ¿Cómo la empezás?”.

“No, pero he escrito cartas muy buenas, muy sentidas. Pero sí, mucho de las cenas, de las flores... Me gusta mucho charlar, mucho diálogo, introspección, copa de vino, velas”, sostuvo. Acto seguido, Susana lo miró a Paredes y le preguntó si su amigo era siempre así de gracioso. “Sí, todo el tiempo. Y en la cancha peor, es insoportable porque habla con todo el mundo, se queja de todo”, cerró el ex Boca Juniors.

