Así fue la apertura del primer programa de Susana Giménez en 1987

Esta noche, Susana Giménez regresará a la pantalla de Telefe tras cinco años de ausencia. La diva de la televisión argentina volverá con un programa semanal cargado de entrevistas, juegos y su icónico sketch de humor. Entre los invitados destacados para este esperado debut se encuentran la cantante María Becerra, quien además ofrecerá un show en vivo, y los campeones del mundo, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, que hablarán de su carrera y su reciente logro deportivo.

Este nuevo ciclo marca un hito en la carrera de Susana Giménez, quien celebra 37 años desde la primera emisión de su histórico programa Hola Susana!, de 1987. Aquella apertura televisiva se convirtió en un suceso muy recordado en su carrera, ya que cimentó el camino para que la actriz y conductora se transformara en una de las estrellas más reconocidas de nuestro país.

El debut de Susana Giménez en la televisión argentina se dio el 1 de abril de 1987 (Foto: ATC)

Así fue el primer episodio de Hola Susana!

El 1 de abril de 1987, Susana Giménez hizo su primera aparición como conductora en la pantalla de ATC con el programa Hola Susana!. El formato, que hasta el momento nunca se había visto en Argentina, combinaba concursos telefónicos, números musicales y entrevistas a destacadas personalidades del espectáculo, deporte y política. Rápidamente, el ciclo ganó popularidad, impulsado por la carismática conducción de la diva y la participación masiva del público, que llamaba para jugar en vivo.

El primer show de Susana quedó grabado en la memoria de la televisión nacional. Vestida con un elegante atuendo y peinada con su clásico rodete creado por su estilista de confianza, Miguel Romano, la rubia presentó el primer concurso: los televidentes debían adivinar cuántas nueces había en un frasco y llamar para dar la respuesta correcta. La conductora, con su frescura habitual, invitó a la audiencia a no tener miedo y participar: “La tónica es que ustedes me llamen por teléfono. No tengan miedo de no conseguir, porque me pusieron cuarenta líneas”.

A partir de su ciclo televisivo, Susana Giménez obtuvo no solo un gran reconocimiento local, sino a nivel internacional, logrando tener figuras como Luis Miguel y Ricky Martín, entre otros (Foto: ATC)

El entusiasmo por el juego fue tan grande que el sistema telefónico colapsó rápidamente. En aquel entonces, los llamados costaban 50 australes, y la saturación de las líneas de Entel fue inmediata. Lejos de alarmarse, Susana supo manejar la situación con humor, asegurando que el problema se debía a la “gran cantidad de llamados”.

El primer llamado al programa fue realizado por un televidente llamado Gustavo, a quien Giménez agradeció efusivamente. Aunque no ganó el premio, ella le aseguró: “Me vas a traer mucha suerte y espero que yo te la traiga a vos”. El momento fue aplaudido por los “Susanos”, como se llamó al público que fielmente siguió cada emisión del programa durante décadas.

¿Quiénes fueron los primeros invitados de Susana Giménez?

La apertura de Hola Susana!, no solo estuvo marcada por la interacción con el público, sino también por la presencia de grandes figuras de aquella época. Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Ricardo Darín, quien por entonces era pareja de Susana. Ambos protagonizaban el romance más importante del ambiente artístico y su presencia en el living se volvió una tradición en cada apertura del ciclo durante los años que siguieron. Además del actor, la actriz Graciela Borges, amiga cercana de la diva, también estuvo presente, consolidándose como una cábala en cada inicio, año tras año.

Ricardo Darín y Susana Giménez

Los otros invitados de la noche inaugural incluyeron a Luisa Kuliok, una de las actrices más populares de la televisión argentina en ese momento, el diputado radical Jesús Rodríguez y el legendario Carlos Perciavalle, que llegó acompañado por su perro dóberman, que le sumó un poco de excentricidad a la velada.

LA NACION