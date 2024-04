Rodrigo Lussich reveló cómo le dicen las hijas de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa

Escuchar

Luego de que Marcelo Tinelli saliera a desmentir los rumores de crisis que estaría atravesando con Milett Figueroa y asegurara que sus hijos no quieren a su pareja, este lunes trascendió un dato no menor que comprueban los dichos del conductor de televisión.

Fue Rodrigo Lussich quien en Socios del espectáculo (eltrece) reveló el apodo con el que la familia Tinelli llama a la exparticipante del Bailando (América TV). “La madrastra malvada”, adelantó el periodista sobre el tema que iba a tocar en uno de los escandalones de la fecha. “La tienen así catalogada. Nosotros lo habíamos adelantado en febrero, dijimos, ‘los hijos de Tinelli no la quieren’”, añadió.

En ese sentido, aseguró que en la intimidad llaman a la joven de 31 años como “la peruana”. “Hablar de ‘la peruana’ no es discriminador, ni racista, ni xenófobo”, aclaró. Sin embargo, sumó: “Es un tema bastante sensible y siempre se está al límite de la sensibilidad”.

Los dichos de Lussich siguen la línea de la información que brindó hace unos días Yanina Latorre junto a Marina Calabró mientras hacían el pase en El Observador. Según detalló la panelista de LAM (América), tanto Candelaria como Micaela -las hijas mayores del conductor- creen que la actriz peruana es “una persona rara, ya que ni bien llegó a la Argentina no tardó mucho tiempo en ponerse de novia con su padre”.

“Nunca hubo vínculo entre ellas. Las chicas (se pusieron) reticentes cuando llegó el papá con una nueva novia joven, y le dijeron: ‘Tené cuidado’. De la nada empezó el vínculo muy rápido también. Las malas lenguas dicen que ella tampoco habría hecho nada como para ganarse el cariño de las hijas de Tinelli”, agregó Latorre.

Qué dijo Marcelo Tinelli ante los rumores de separación de Milett Figueroa

Después de que Latorre diera su versión de los hechos, el presentador dialogó con LAM, se refirió al supuesto conflicto familiar y aclaró cómo está su relación hoy. “Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no la quiere a Milett. Me la re contra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho”, lanzó, sin negar que sus hijas no quieren a su pareja.

Luego de que se conociera que existen rispideces entre las mujeres que rodean a Tinelli, una seguidora apuntó contra Cande y esta no dudó en realizar su descargo en Instagram, cuenta en la que tiene cinco millones de seguidores.

“Dejá a tu padre ser feliz con su pareja, por Dios. Si él es feliz, ustedes también lo serán. Ya dijo su padre que está mentalmente cansado y eso es gracias a ustedes, las hijas, que nacen para hacer felices a sus padres, no para hacerlos sufrir”, comenzaba diciendo el mensaje que le mandaron.

El mensaje que recibió Candelaria Tinelli sobre Milett (Foto: captura Instagram)

Y seguía: “El día que te falte tu padre, te acordarás de esto. Las hijas no podemos darles el mismo amor de una pareja. Déjenlo que sea feliz, y si no funciona, pues estén a su lado para abrazarlo y decirle que siga para adelante”.

Molesta por la situación, compartió una captura y agregó: “No entiendo estos mensajes que me llegan. Me tienen las te*** al plato”.