Marcelo Tinelli contó la verdad sobre su situación sentimental con Milett Figueroa: “No es nada fácil”

Marcelo Tinelli se encuentra en Madrid, España, desde el pasado fin de semana, cuando viajó para celebrar allí su cumpleaños junto a sus hijas y a su primo, Luciano José “El Tirri” Giugno. Lo cierto es que esta travesía despertó polémica dentro de su entorno, porque arribó a Europa sin su novia Milett Figueroa, quien se quedó en la Argentina y luego partió a Perú. Lo cierto es que el conductor no resistió los rumores de separación y este miércoles salió al cruce de las críticas. “No es nada fácil”, sostuvo.

Desde LAM (América TV) se refirieron a la situación sentimental de Marcelo Tinelli e indicaron que Milett no sería “querida” dentro del clan familiar, es por ello, que habría decidido no estar presente en el aniversario de su cumpleaños. Además, destacaron un diálogo entre Yanina Latorre y Marina Calabró, en el que la periodista reveló un mensaje íntimo que recibió de parte del conductor.

En medio del debate acerca de si Tinelli y Figueroa continúan con su relación, compartieron el pase radial de Latorre y Calabró. Allí, la periodista reveló: “Yo te voy a decir lo que me dijo a mí, casi sin que le pregunte, porque mi temática era otra. Me dijo: ‘Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no quiere. Yanina no quiere a Milett. Me la recontra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani, me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas. No corto ni pincho (...) Me tienen rodeada la manzana’”.

Marcelo Tinelli negó una crisis amorosa con Milett Figueroa (Foto: Instagram/@milett)

Luego del archivo, Ángel de Brito desgranó: “Marcelo terminó reconociendo que las hijas no se fuman a Milett, que no es parte de la familia”. Según agregaron desde el panel de LAM, una de las causas de no ser del agrado para Candelaria, Micaela y Juana, es la edad de la actriz peruana (31), motivo por el que la habrían acusado de ser interesada debido a la fama que posee su padre en la Argentina y en el resto de los países limítrofes.

Por su parte, Marcela Feudale reveló la conversación que mantuvo con el representante de Figueroa luego del descargo de Tinelli con Calabró. “‘No sé nada, cosa privada de ellos. Con Marcelo hablo a diario, casi. Veremos qué dicen en estos días’. Por lo que tendrían un comunicado”, dijo la angelita y amiga cercana del director creativo de América.

Según contó Yanina, el conductor del Bailando (América TV) no habría invitado a Milett al viaje a España porque sus hijas la “detestan” y recordó que en medio de la grabación del reality Los Tinelli, habría existido un fuerte cruce entre ellas y la actriz. Incluso, remarcó: “Con Mimi [novia de El Tirri] se mataron”. “A las chicas les pareció joven, muy raro. Todo tan rápido, irse de viaje… Nunca me dieron un motivo”, complementó la panelista.

Ante la incógnita, en directo, Latorre le envió un mensaje a Marcelo y este le respondió de inmediato a pesar de la diferencia horaria con Madrid. Allí reconoció verdaderamente lo que siente por su novia y saldó las dudas que se crearon en su entorno al respecto. “‘Todo ok. Amo a Milett’. Le puse que estaba demente y él me respondió que soy como sus hijas… Gracias, grande pa’”, cerró Yanina.