La pista del Bailando 2023 (América) fue testigo de los inicios de la relación amorosa de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Hoy la pareja disfruta a pleno de su amor y se muestra muy enamorada mientras vacaciona en Punta del Este. El 14 de febrero, Día de San Valentín, la modelo sorprendió al conductor al prepararle un tradicional plato peruano. No obstante, y a pesar de la buena intención, él fue honesto y tras degustarlo, dio su opinión. No solo le bajó el pulgar, sino que también desaprobó la preparación.

El miércoles, las redes sociales se llenaron de demostraciones de amor entre parejas. Los mensajes, las fotos y los videos se hicieron presentes y los enamorados aprovecharon para revelar los planes que organizaron para el “día más romántico del año”. Marcelo Tinelli armó un video con postales junto a su pareja, lo musicalizó con “Perfect” de Ed Sheeran y escribió: “Feliz día de San Valentín, amor mío, Estoy muy feliz de haberte encontrado en este camino y seguir juntos en esta hermosa vida. Te amo”.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli comenzaron su relación en 2023 (Fuente: Instagram/@milett)

Por su parte, Figueroa no solo hizo su propia publicación, sino que sorprendió a Marcelo y lo introdujo en la gastronomía de su país natal. El conductor grabó a su novia en la cocina y dijo: “Señores, este es un momento histórico. Milett va a hacer ceviche por primera vez, justo en el día de San Valentín. Esperemos terminar bien”.

Finalmente, el plato estuvo listo y lo sirvieron en la mesa del jardín frente a la pileta. “Tiene buena pinta. Veremos como salió, le voy a poner puntaje”, expresó el conductor y mostró la preparación antes de degustarla: “Acá vamos, al infinito y más allá, veremos”.

No obstante, y a pesar de las expectativas, la preparación de Milett, no recibió el visto bueno de su pareja. El conductor respondió una Storie de Javier Masías, jurado del reality de Perú, El Gran Chef Famosos, quien se había mostrado deseoso de que le gustara el ceviche. Pero, Tinelli fue sincero y le dijo: ”No puedo mentirte. El plato más tradicional de la gastronomía peruana no anduvo bien. Los dioses no aparecieron. Está desaprobado este plato. Pero le doy la oportunidad de la revancha”.

Acto seguido, el conductor del Bailando 2023, se grabó delante de la cámara, bajo la atenta mirada de su pareja, y dio el veredicto final. “La verdad que no anduvo muy bien el ceviche, la voluntad excelente, estuvo muy buena la idea. Pero sinceramente no salió muy bien”, expresó el conductor delante de la cocinera y dijo que, para su paladar, “tenía mucho gusto a pescado”.

El ceviche que Milett le preparó a Marcelo por San Valentín (Foto: Captura de video / Instagram @marcelotinelli)

“Una pena, pero vamos por la revancha”, aseveró el conductor, con esperanzas de remontar la situación. A su vez, reconoció que en otras oportunidades, Figueroa hizo preparaciones que le encantaron, pero que, esta oportunidad, el ceviche “que es un plato típico peruano, para una embajadora es un dos, una pena”.

Marcelo Tinelli contó la verdad sobre su compromiso con Milett Figueroa

Días atrás, la pareja se clocó en el centro de la escena luego de que Tinelli publicara en Instagram una foto de su novia luciendo un llamativo anillo en el dedo anular. Esto rápidamente despertó los rumores de un posible compromiso entre ellos; no obstante, el conductor salió a aclarar la situación y explicó la historia detrás de la joya.

La foto que publicó Tinelli que despertó rumores de compromiso con Figueroa instagram.com/stories/marcelotinelli

“Regalar un anillo no significa un compromiso. Tenía ganas de regalarle a mi novia y enamorada un anillo. Es un regalo nada más y me pareció tan lindo cómo le quedaba en sus manos que lo subí a las redes y a partir de ahí las especulaciones corren”, explicó Marcelo Tinelli en diálogo con LAM (América). “Se lo regalé porque me gustó”, aseveró.