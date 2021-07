Malena Narvay reveló que sufrió un grave trastorno alimenticio a causa del bullying

Este sábado, la actriz y cantante Malena Narvay estuvo presente en PH Podemos hablar (Telefe) y contó los detalles del maltrato que sufrió siendo adolescente en el colegio secundario y que le originó un serio trastorno alimenticio.

El conductor del programa, Andy Kusnetzoff, pidió a sus invitados que avanzaran el punto de encuentro aquellos que se consideraran resilientes y Narvay fue la primera en dar un paso al frente.

La protagonista de la serie El mundo de Mateo reveló que sufrió bullying en su adolescencia a raíz de algunos cambios corporales y que el acoso psicológico le ocasionó una serie de trastornos alimenticios.

Malena Narvay revelo que sufrió severos trastornos alimenticios a raíz del bullying

La actriz contó que tuvo que recurrir a la ayuda de profesionales porque toda la seguridad que experimentó durante su infancia se diluyó a raíz del maltrato de sus compañeros de colegio y de las amigas de un novio.

“Cuando era más chica tuve una situación vinculada al trastorno alimenticio con psiquiatra y depresión. En la adolescencia sufrí de bullying cuando me desarrollé, porque de chiquita era muy flaquita y de repente subí mucho de peso y se empezó a generar algo en el colegio”, manifestó Narvay.

“Eso me generó una baja autoestima zarpada. Terminó todo en un trastorno alimenticio y en un tratamiento con especialistas. Encima, yo en ese momento salía con un chico de otro colegio que era un amor, pero sus compañeras empezaron a mandarme mensajes y mensajes. Yo abría Facebook y tenía mensajes horribles”, recordó la joven que alcanzó la fama al interpretar a Emma Rosenfeld con Cien días para enamorarse.

Y explicó: “Todo eso me terminó generando una inseguridad absoluta con mi cuerpo, al punto de que dejé de bailar porque me inhibí mucho con mi cuerpo y con un montón de aspectos de mi vida. Quedé insegura en un montón de cosas. Y hubo algo ahí con el amor propio porque cuando era chiquita era muy segura y después tuvo muchos patrones de baja autoestima y de poco amor propio”.

Y para finalizar, dejó un mensaje para aquellas personas que se encuentran en situaciones similares. “Si uno no se quiere, cuando te maltratan lo ves como normal. En cambio, si uno se empieza a querer y hacer valer, cuando alguien te maltrata te das cuenta al toque. Siento que a partir de eso que viví cuando era más chica, ocurrieron un montón de situaciones que me hicieron tocar fondo. Pero siempre tuve una cierta fortaleza que me hizo seguir adelante”, concluyó la actriz.

LA NACION