Verónica Llinás confesó que vivió experiencias sobrenaturales: “Y no habíamos consumido nada raro”

Un momento desopilante se vivió este miércoles en Los Mammones (América) cuando la actriz Verónica Llinás relató su presunto encuentro con ovnis y la particular reacción que tuvo.

“¿Es verdad que viste un ovni una vez?”, le preguntó el conductor Jey Mammon. “Sí, los vi más de una vez”, contestó muy segura la actriz antes de meterse en la historia. “Los vi una vez en Mar de las Pampas. Estaba con un amigo, no habíamos consumido nada raro, eh. Vale la aclaración. No había luna, era todo estrellas. Estaba todo oscuro y no había luces cercanas. De pronto le digo ‘mirá un satélite’. Se quedó quieto y empezó a hacerse grande”, relató Llinás.

“Ahí me agarró un ataque de felicidad. Empecé a decir ‘¡vienen para acá!’. Me dio alegría, era una algarabía”, recordó la actriz cuando Jey la interrumpió: “¿Pero no te asustaste?”. “Para nada. Se ve que me vieron porque se achicó y se fue en diagonal”, bromeó Llinás causando la risa de los presentes en el estudio.

Luego, confesó que también tuvo un encuentro cercano en el cerro Uritorco, Córdoba. “Estaba con Raúl Taibo que está muy conectado con todo eso. Vimos pasar una luz muy rápido, yo no lo podía creer y él parecía no estar sorprendido”, recordó. “Re superado Taibo”, agregó Mammon mientras largaba una carcajada.

LA NACION