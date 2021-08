El llamativo comentario de Pampita sobre su relación con Vicuña: “Viví mucho tiempo afuera y hace un tiempo recuperé mi carrera”

Luego del nacimiento de Ana, fruto de su relación con Roberto García Moritán, Pampita volvió al trabajo tras pocas semanas ausente. Desde que se la vio nuevamente al frente de Pampita Online (NET TV) y en su rol como jurado de La Academia, muchas personas empezaron a manifestarse en contra de la decisión de la modelo de regresar a trabajar a pocos días de dar a luz.

Para responder a eso, Carolina Ardohain eligió su lugar de confort y tranquilidad. Junto a sus panelistas, en su programa, la conductora reflexionó acerca de su carrera, sus ganas de trabajar y recordó los años en los que estuvo con Benjamín Vicuña viviendo en el exterior.

“Hay gente que prefiere no trabajar un tiempo y está perfecto. Hay otras como yo que tienen mucha energía, les gusta, les hace bien. El año pasado estuve súper tranquila así que este no quiero desaprovechar la oportunidad de estar con ustedes haciendo un programa”, comenzó.

Las duras declaraciones de Pampita sobre su carrera

“No soy solo yo. Hay un montón de personas que también dependen de este programa”, añadió. Por otro lado, indicó que su presencia en ShowMatch le “hace bien” y la “reconforta”. No obstante, al momento de referirse a su carrera, tuvo un llamativo comentario que evocó aquellos años en los que vivió en Chile -lugar donde, además, nacieron sus hijos Blanca, Beltrán y Benicio- por su relación con Vicuña.

“Hace unos años recuperé mi carrera porque había vivido afuera mucho tiempo y la cuido mucho. Me parece que hay que estar todo el tiempo haciendo cosas. No me imagino dándome el lujo de desaparecer un año entero”, completó.

