Rodrigo Noya recordó su paso por Agrandadytos: “Para mí era charlar con un tío”

Hace un poco más de 20 años, un pequeño Rodrigo Noya hacía su aparición en uno de los programas del momento: Agrandadytos. Su paso por el ciclo conducido por Dady Brieva logró marcar un antes y un después en su vida e incluso, al día de hoy, sus fanáticos continúan recordando sus frases y ocurrencias que esos 15 minutos en televisión dejaron guardados.

A partir de ahí, su carrera solo se llenó de éxitos. Hermanos y detectives, El marginal, Bailando por un sueño o Valentín son apenas algunas de las películas, programas y ficciones en las que Noya tuvo una participación central. Hoy, entrevistado por José María Listorti en Hay que ver (El Nueve), Rodrigo recordó su paso por el programa de Brieva y habló de su paternidad.

Rodrigo Noya recordó su paso por Agrandadytos - Fuente: elnueve

“Tengo flashes de cosas, las cámaras estaban muy escondidas para que no se inhibieran los nenes, sólo estaba iluminado lo que era la mesa”, recordó. “Jugaban un papel importante los productores, hablábamos mucho con ellos antes. En la tele salían diez, quince minutos y nosotros hablábamos media hora”, precisó de su entrevista.

Rodrigo y Agustina Noya con Dady Brieva en Agrandadytos

Sin embargo, al ser consultado sobre si ese es considerado su inicio en la televisión, Rodrigo Noya lo negó rotundamente. “No siento que ese haya sido el momento, para mí era ir a charlar con un tío”, respondió. Hoy como padre, el actor reflexionó sobre su tan temprana aparición en televisión.

“Yo verdaderamente hoy, a la distancia, me doy cuenta que de verdad me gustaba. Es muy difícil desde el lado de padre, yo siempre le pregunto a mis viejos qué sentían para detectar que de verdad me gustaba”, precisó. “Me da como cosa, no lo he llevado muchas veces”, agregó tras recordar que llevó a su hijo a Bienvenidos a bordo, el programa que Guido Kaczka conduce en eltrece.

