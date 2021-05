El íntimo motivo por el que Jey Mammon debió interrumpir su último programa

Jey Mammon se convirtió en uno de los conductores con mejor timing para el vivo televisivo. Lleva con naturalidad las entrevistas con sus invitados y tiene un gran manejo del clima en el estudio: entretiene cuando hay momentos para el humor y se toma con seriedad los temas delicados, además de ser un anfitrión que brinda shows musicales al aire. Incluso, logra sobrellevar situaciones incómodas, como el fuerte cruce que protagonizó con Dady Brieva. En la última emisión, sin embargo, el conductor interrumpió todo lo planeado para la noche del jueves en Los Mammones por una razón especial.

En medio de una nota con el Chino Leunis, Mammon cortó la charla y, de un momento al otro, se paró de su escritorio. “Me voy a permitir un ‘nada que ver’”, avisó el conductor del ciclo de América. “Es la primera vez que lo hago”, explicó. Con esa introducción, al llegar la medianoche, dijo emocionado: “Es el cumpleaños de mi mamá, yo la quiero un montón y le mando un beso. Ana María, feliz cumpleaños”.

El motivo por el que Jey Mammon interrumpió su programa en vivo - Fuente: América TV

En ese momento, el presentador corrió a sentarse detrás del piano para tocar el “Feliz cumpleaños”, para el que pidió el acompañamiento de sus colegas. “Nosotros tenemos la costumbre de escribirnos a las 12 de la noche”, reveló sobre la relación con su madre. “Es un cumpleaños muy particular así que te mando un beso, má. ¡Te quiero mucho!”, expresó. A continuación, Jey se dirigió a sus compañeros y al invitado, que le permitieron una pequeña pero inusual digresión: “¡Gracias a todos por esta licencia!”.

Días atrás, durante el monólogo de apertura, el conductor se enojó con su producción mientras leía los chistes ya que no le gustó uno de los comentarios que su equipo había preparado sobre Romina Malaspina, que ahora se lanzó como cantante. “Un aplauso para Romina”, expuso luego de mostrar un fragmento del videoclip. “La modelo agradeció a Canal 26 y aseguró que con la música se siente tan en pelotas como cuando conducía el noticiero”, continuó. Pero eso no fue lo que incomodó al conductor. Las siguientes líneas que leyó indicaron: “Aparentemente la idea de la música le llegó porque varios en las redes le dicen que tiene buenos cantos”. En ese instante, increpó: “No, no. No me gusta eso. Chicos, ¿no chequean el monólogo?”.

