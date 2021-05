Jorge Rial viajará a Miami a vacunarse: “La actitud soberbia de Zannini me hizo tomar la decisión”

Jorge Rial viajará esta noche a Miami para recibir la vacuna contra el coronavirus. A través de su cuenta de Twitter, el conductor de TV Nostra confirmó que volará a Estados Unidos. En su lugar, el programa de este viernes estará a cargo de Marina Calabró y de Diego Ramos, panelistas del ciclo de América. Igual que lo hicieron otras celebridades a quienes cuestionó en el pasado, como Nacho Viale y Yanina Latorre, el conductor eligió inocularse contra el Covid-19 fuera del país para luego seguir con sus tareas laborales. Al momento, se desconoce si regresará durante el fin de semana o si participará del programa desde el exterior, de forma virtual.

Días atrás, su esposa, la nutricionista Romina Pereiro, le rogó que priorizara su salud y no concurriera al canal. Pereiro -ausente en las emisiones de Mañanas publicas (TV Pública) en los últimos días- salió al aire vía Zoom para contar sobre el cuadro de faringitis que la obligó a guardar reposo y, en ese momento, fue consultada por el conductor Gabriel Corrado sobre la salud de Rial: “Jorge está bien. Yo quiero aprovechar para hacer un pedido público, le queremos pedir que se quede en casa, que no se exponga, que no salga”. Más adelante, la nutricionista agregó: “No es un momento para las personas que tienen alguna complicación, él tiene factores de riesgo asociados, todavía no está vacunado. Hablo por mí y por sus hijas”. Por último, sostuvo: “Siempre lo apoyamos en todos sus proyectos y queremos que le vaya bien, está con un programa nuevo y muy entusiasmado, pero la salud está primero. Queremos que se quede en casa. Ayúdenme a pedirle”.

“Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de [Carlos] Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”, tuiteó este viernes el conductor, haciendo a referencia a las declaraciones recientes del procurador del Tesoro de la Nación, quien dijo que no siente culpa por haberse beneficiado de la vacunación vip. “Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé como me pidieron”, enfatizó.

Jorge Rial anunció que viajará a Miami a recibir la vacuna

Después, añadió: “Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza”. Y cerró: “Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito”.

La noticia sorprende luego de que el conductor condenara públicamente a otras figuras de los medios que también optaron por inocularse en Miami. A comienzos de este año, cuestionó a Yanina Latorre, quien viajó para vacunar a su madre, y el pasado abril, cuando trascendió que Nacho Viale había sido visto en Estados Unidos, Rial usó su cuenta de Twitter para criticarlo con dureza: “Privilegio de casta. Su abuela esperó como cualquier mortal. Por eso Mirtha Legrand creó un imperio trabajando y se la admira”, escribió.

El tuit de Jorge Rial contra la vacunación de Nacho Viale Twitter @RialJorge

Con informe de Pablo Montagna

LA NACION