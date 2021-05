Ternura: Rodrigo Noya presentó a su hijo en Bienvenidos a bordo

“Noyita”: ssí bautizó Guido Kaczka a Bautista, el hijo del actor Rodrigo Noya, cuando apareció junto a su papá en el estudio de Bienvenidos a bordo (eltrece) para el segmento de baile del programa. El pequeño de cuatro años bailó al ritmo de Another one bites the dust, la famosa canción de Queen, haciendo piruetas y jugando con su padre. “¡Está Noyita, miralo a Noyita, excelente!”, acotaba el conductor.

Guido pudo mantenerse distante y se sumó al baile, corriendo a Bautista por el estudio al grito de “Corré Noyi, corré”, tras lo que pidió un aplauso muy fuerte para el pequeño, que hizo su debut televisivo. Cuando terminó el turno de Noya, que se hizo conocido con Agrandadytos y la serie Hermanos y detectives, el actor tomó a su hijo rápidamente y se lo llevó tras bastidores, a lo que Kackza dijo: “Mirá cómo se lo lleva de rápido para que no lo atropellen los que vienen ahora”, en referencia a la modelo Ailén Bechara.

Rodrigo Noya bailó con su hijo en Bienvenidos a bordo - Fuente: eltrece

