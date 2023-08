escuchar

El domingo pasado se celebraron las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde el que dio la sorpresa fue el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei. Muchos famosos como Lali Espósito y Carolina “Pampita” Ardohain dieron a conocer sus preocupaciones tras conocerse los resultados del fin de semana. En la previa al inicio del Bailando (América), la ex Gran Hermano, Romina Uhrig, se sumó a la lista y opinó en contra de las propuestas del economista.

Este martes por la noche, se realizó un evento en el Hipódromo de Palermo para hacer la foto del Bailando que comenzará el lunes 28 de agosto por la señal de América. El certamen contará con la participación de varios ex Gran Hermano, entre ellas, la exdiputada Romina Uhrig.

En diálogo con Ángel de Brito en LAM, dio a conocer su opinión sobre el triunfo de Javier Milei en las PASO 2023. “No comparto. Estoy a full ahí con Lali (Espósito). Me preocupa mucho. Lo he dicho en su momento. Prefiero que gane (Patricia) Bullrich o quien sea, pero justamente este hombre... No comparto”, indicó.

Romina Uhrig apoyó a Lali Espósito y se sumó a los dichos contra las propuestas de Javier Milei

Luego dio los motivos por los cuales no lo votaría. “Las propuestas de él, la venta de órganos, globalización de armas, sacar los derechos en trabajo, salud y educación. Un desastre”, indicó. El conductor le remarcó que tanto Carolina “Pampita” Ardohain como Lali Espósito expresaron su preocupación ante una eventual victoria de Javier Milei en las elecciones de octubre y recibieron muchas críticas. “No me interesa. Cada uno tiene sus propios pensamientos y sus propuestas no me gustaron, me dan escalofríos”, señaló.

Por último, la exdiputada dio su opinión de por qué Javier Milei fue el precandidato a presidente con el 30,06% de los votos. “Para mí es un voto castigo. La gente está muy cansada y muy enojada. Fue un voto castigo y sé que lo votaron muchos adolescentes. Viste que están con el tema del liberalismo y los pibes lo vieron en joda, en TikTok y se sintieron identificados, pero es grave. Yo le diría a los padres que les hablen y lo hagan recapacitar”, manifestó.

El cruce entre Lali Espósito y Javier Milei

Tras conocerse el resultado de las PASO 2023, la cantante pop, Lali Espósito, escribió un mensaje a través de su perfil de Twitter: “Qué peligroso. Qué triste”. Esto generó una ola de críticas por parte de los simpatizantes del líder libertario. En otro tuit redobló la apuesta: “No me pone nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho”, señaló.

La reacción de Lali Espósito tras el triunfo de Milei Twitter: @lalioficial

Luego se refirió a los usuarios que la criticaron en la caja de comentarios. “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente. Nos malacostumbramos a considerar que, si alguien opina de una manera, es porque está del ‘otro bando’. Y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.

Javier Milei ninguneó a Lali Espósito tras la polémica por un tuit de la cantante

Tras esas declaraciones que se viralizaron, el periodista Jony Viale le consultó a Javier Milei en Radio Rivadavia qué pensaba de eso. “Lali te puso que sos muy peligroso ¿Sabés quién es Lali Espósito?”, le preguntó el periodista. Tras unos segundos de silencio, el economista respondió: “Perdón, no”. A continuación, tanto Viale como el resto de los periodistas de la mesa creyeron que se trataba de una chicana e insistieron en la pregunta.

Ante esto, Milei siguió firme en su posición. “No sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones”, lanzó. A pesar de que los periodistas le recordaron que cantó el Himno Nacional en la final del Mundial de Qatar, el ganador de las PASO remarcó que no consume la música de la artista: “Yo escucho a los Rolling Stones o escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.