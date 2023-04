Romina Uhrig hizo un descargo contra la producción de Gran Hermano y reveló por qué no ganó el reality: “No querían que llegue”

escuchar

El 27 de marzo, se celebró la esperada final de Gran Hermano (Telefe), que consagró a Marcos Ginocchio como el ganador de la décima edición del reality presentado por Santiago del Moro. El salteño recibió el 70,83% de los votos positivos del público, mientras que Juan Ignacio “Nacho” Castañares se llevó el segundo puesto, con el 29,17%; y Julieta Poggio el tercero, con el 19,11%. Una semana antes, Romina Uhrig fue la última eliminada del programa de televisión y, recientemente, reveló por qué cree que no llegó a la final: “Dijeron que me hacía la víctima”.

La exdiputada nacional recibió el 57,69% de los votos negativos del público para abandonar la casa más famosa del país, el 20 de marzo. En diálogo con Pedro Rosemblat e Ivana Szerman en el podcast de YouTube de Gelatina, la oriunda de Moreno relató su versión sobre por qué no llegó se consagró como ganadora de Gran Hermano y fue expulsada al quedar en cuarto lugar. “Venía bien el tema y lo estiraron una semana más. Los cuatro éramos ya los cuatro de la final, y después nos dijeron otra cosa y nos imaginamos que era tema de rating”, comenzó.

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, fue diputada

Y siguió: “Cuando yo salgo de la casa, digo: con toda la campaña que me hicieron, obviamente que no querían que llegue una persona peronista/kirchnerista a la final. Es más que obvio eso. Era como diciendo: ‘No puede llegar esta persona a la final’”.

La concursante oriunda de Moreno justificó: “La realidad es que yo, en la casa, jamás metí la política en el medio. Siempre respeto cada postura, lo que sea política o religión, no me meto en esos casos. Siempre lo respeto. Al contrario, conté mi vida, pero hasta ahí, porque dijeron que me hacía la víctima”, señaló, en referencia al comentario que le dijo Alfa sobre el hecho de mostrar la foto con sus hijas.

