Como cada sábado, Andy Kusnetzoff recibió en PH Podemos hablar (Telefe) a varios invitados y, ante las diferentes consignas, muchos de ellos abrieron su corazón y se refirieron a situaciones de sus vidas que los marcaron. Eso fue lo que ocurrió con Ronnie Arias, que habló de su pasado de adicciones y relató un episodio que ocurrió en la casa de su gran amigo, Fernando Peña.

“Los años 90 fueron una época de ebullición maravillosa. Veníamos de la peor dictadura que había vivido la república Argentina. Era todo florecer, crear, era todo arte y había que experimentar. Si vos me preguntás sobre mi situación con la droga, menos heroína probé de todo”, le expresó Ronnie al conductor en una de las rondas de preguntas relacionadas a las adicciones.

Ronnie Arias recordó su pasado de adicciones: “Menos heroína probé de todo”

El relato fue seguido ante la atenta mirada del resto de los invitados: Brenda Asnicar, Benjamín Amadeo, Víctor Laplace y Patricia Etchegoyen.

Ronnie Arias habló de su pasado de adicciones (Foto: Instagram/@ronaldo1ro)

Luego de estas declaraciones, Arias recordó una anécdota que tuvo lugar en la casa de Fernando Peña, quien era muy amigo suyo: “Una vez encontré ahí una caja con un polvo marroncito, lo abrí y le pregunté ‘Fer, ¿estás tomando heroína vos?’, y él me dijo ‘no, son las cenizas de mi vieja’. Yo me puse entre los dientes las cenizas de Malena, la mamá de Fernando”.

En ese momento, Andy se mostró sorprendido e hizo hincapié en que muchas veces en su programa las personalidades que fueron hablaron de su vínculo con las drogas: “El Turco García contó acá que consumió en el velatorio del padre, o sea que escuché muchas historias pero como esa que acabas de contar, nunca”.

Ronnie Arias fue uno de los invitados a PH podemos hablar (Foto: Archivo)

A pensar de que el relato de Ronnie fue con mucho humor y provocó las carcajadas de todos en el estudio, donde hicieron mención a Keith Richards y el mito que sostiene que “aspiró” las cenizas de su padre, Andy resaltó que le parecía que el invitado daba un buen mensaje al hablar de lo mal que le hicieron las adicciones: “Más allá de que nos reímos, esto no es joda”.

Arias comparó los excesos que vivió años atrás, con su presente: “Me he despertado después de un coma alcohólico tres días después con la señora que limpiaba en mi casa llorándome al lado. Ahora, el solo pensar salir de noche y el olor a cerveza podrida que queda en la discoteca cuando cierra, pienso que no hay nada peor”.

Ronnie Arias describió una anécdota que tuvo lugar en la casa de Fernando Peña (Foto: Instagram/@ronaldo1ro)

Por último, analizó la situación actual de quienes consumen y cuánto lo afectó en lo personal: “No es joda, hay mucha gente que está enganchada en la falopa, hay gente que no puede salir, que no ve el futuro, yo perdí amigos. Hay mucha gente que no sabe qué hacer con su vida”.