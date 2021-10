Tras la internación de Mirtha Legrand, Juana Viale publicó una foto que desconcertó a sus seguidores

Ya más tranquila después del susto que se llevó con la internación de su abuela Mirtha Legrand, Juana Viale volvió a las redes sociales e hizo un desconcertante posteo que llamó la atención de sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, la actriz publicó una selfie donde se la ve dentro de un auto y con el dedo índice en la boca. “Probando”, escribió como descripción de la publicación, que no tardó en llenarse de likes y de comentarios de todo tipo.

“¿Da la foto para este momento?”, lanzó un usuario, indignado por el timing de la foto, en medio de la convulsión por la salud de la diva de los almuerzos. La mayoría, sin embargo, aplaudió el divertido gesto de Viale e hizo acotaciones con humor. “¿Está rico?”; “¿Dulce o salado?”, “El dedo no se chupa, estamos en pandemia” y “Siempre marcando tendencia” fueron algunos de los mensajes que recibió la conductora en las últimas horas.

El posteo de Juana Viale que generó todo tipo de comentarios

Juana no publicaba fotos en la red social. desde hace más de un mes, el pasado 30 de agosto. La última también fue sorpresiva: se mostró desnuda en la cama del hotel donde pasó unos días de aislamiento tras haber regresado de Europa, a donde viajó para acompañar a su hija Ámbar, que se instaló en París para estudiar.

La última foto que Juana Viale había posteado en Instagram, a finales de agosto Captura Instagram

La preocupación de Juana Viale y Marcela Tinayre por Mirtha Legrand

Hace dos días, tanto la actriz como su hermano Nacho y su madre Marcela Tinayre se llevaron un gran susto con la internación de “La Chiqui” en el sanatorio Mater Dei, donde le colocaron dos stents.

En su programa Las rubias (Net TV) del viernes, la hija de Legrand dio detalles del mal momento que pasaron. “Todo el mundo está enterado de lo que pasó con mi mamá. Ayer, antes de que me tocara empezar el programa, ella no se sentía bien y yo no dije pero la verdad es que hice el programa sumamente angustiada, preocupada. Me asusté mucho”, aseguró.

Marcela Tinayre habló sobre la internación de Mirtha Legrand

Según su relato, apenas terminó el ciclo, acudió rápidamente al sanatorio para acompañar a Mirtha y allí se encontró con Juanita: “Estuvimos muy contenidas, a la noche estuvimos en la unidad coronaria y la pudimos ver”.

Conmovida con los gestos que recibió de parte del público, sus amigos y los médicos que atendieron a Legrand, no quiso dejar de agradecer la preocupación: “Quiero decirles que mi mamá, está fantástica. Fue solo un susto pero salió todo bien y casi podemos contarlo como una anécdota”.

Juana Viale, Mirtha Legrand y Marcela Tinayre Instagram

“Los partes médicos ya se han pasado y es la mejor información que hay. Le pusieron dos stents y está regia. Eso nos da una paz enorme”, detalló la conductora. En los próximos días la diva podría recibir el alta.