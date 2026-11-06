Rusherking se sinceró sobre el mal momento que atravesó mientras salía con la China Suárez: “¿Por qué nadie me cuidó?"

Corría la primera mitad de 2022 cuando empezaron a hacerse eco los rumores de romance entre María Eugenia “la China” Suárez y Thomas Nicolás Tobar, alias Rusherking. Se conocieron en una fiesta, se enamoraron y a partir de ahí comenzó una relación de 10 meses que tuvo un alto perfil mediático e incluyó viajes por el mundo, colaboraciones musicales, declaraciones públicas de amor y una frase que se volvió viral, el “me fui mundial”. Ahora, a casi cuatro años de la separación, el músico recordó su tiempo con la actriz y recordó cómo vivió las repercusiones de su exposición.

“Tenés una frase que quedó en la historia, que es de cuando estabas en el medio de tus qui***bos mediáticos, en que te ibas para un lado, para el otro, que te separabas, que no te separabas... Qué loco cuando no sos de ese mundo y todo ese mundo se te viene encima”, le dijo Mario Pergolini a Rusherking durante la emisión del jueves 5 de noviembre de Otro día perdido (eltrece).

La China Suárez y Rusherking se separaron en abril de 2023, tras 10 meses de relación Instagram @sangrejaponesa

“Qué mie*** cuando se te viene todo ese mundo encima. Imagínense, yo soy de Santiago del Estero, recontra tímido, y llegué acá y me empezaron a pasar cosas y de repente en esa relación me encontré con un mundo que no me esperaba”, sostuvo el cantante. Si bien no entró en detalles, estaba claro que se refería a su vínculo con Suárez, de quien se separó en abril de 2023 tras 10 meses juntos.

Si bien aseguró que el hecho de que hablaran de él y dijeran mentiras le parecía “lo de menos”, el problema en esa época era salir de su casa, en pantuflas, y encontrarse con la prensa: “Me quería morir. Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos digas la mayor pavada del mundo también”.

"Después de decir eso, me metí en mi casa porque me quería morir", admitió Rusherking sobre su frase "me fui mundial" Instagram @rusherking

Acto seguido, Pergolini recordó su famosa frase en televisión cuando empezaron a surgir los rumores de romance con la ex Casi Ángeles. “A él lo encaran en un momento y dice algo y no sé si te equivocás en la frase que decís o quisiste decir exactamente eso porque es inexplicable lo que le respondés”, comentó y Rusherking aseguró que sus dichos fueron con convencimiento. Luego pasaron el fragmento de la entrevista con LAM (América TV) en 2022, en la que el cantante dijo: “Prefiero mantener oculta mi vida privada porque soy un caballero, pero me fui mundial”, para referirse a su relación con Suárez.

Rusherking y su famoso "me fui mundial"

Rusherking reconoció que lo que quiso decir fue exactamente “eso” y que era una frase que usaban con su grupo de amigos. “Es como decir: ‘Acá la rompí’”, explicó. “La verdad es que después de decir eso me etiquetaban en historias con el nombre: ‘El nuevo alfajor me fui mundial’ y ‘la nueva doble hamburguesa me fui mundial’. La empezaron a usar mucho, pero la realidad es que yo, después de decir eso, me metí en mi casa porque me quería morir. Pensaba: ¿Por qué nadie me cuidó después de decir esto?”, se sinceró. Si bien admitió que a la distancia la situación le causa gracia, también se cuestionó su actitud y, aunque “no fue tan grave”, dijo que no quedó bien parado.