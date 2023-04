Rusherking y la China Suárez, separados: 10 meses entre viajes, canciones y una explosiva versión del fin del amor

escuchar

Fiestas y viajes por el mundo, presentaciones familiares, un dueto, declaraciones de amor y hasta rumores de casamiento. En menos de 365 días, María Eugenia Suárez y Thomas Nicolás Tobar vivieron un apasionado romance que hizo frente a todos los pronósticos y a todos aquellos que dudaban del vínculo y su durabilidad. Sin embargo, tras intensos rumores, se confirmó lo que muchos fanáticos esperaban que no sea verdad: la separación. A través de sus redes sociales y con posteos en distintos tonos, la ahora expareja hizo pública su ruptura.

Una imagen vale más que mil palabras, dicen. Con un video acariciándole el brazo en la cama a Rusherking, la China Suárez compartió la noticia con sus más de seis millones de seguidores: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.

La China Suárez confirmó su separación de Rusherking (Foto Instagram @sangrejaponesa)

Si bien no fue muy explícita ni mencionó al cantante, todos interpretaron de qué se trataba. De hecho, hasta respondió algunos comentarios y aseguró que pese a todo, ella sigue ”muy enamorada”.

Rápidamente, Rusherking hizo un escueto posteo y no dejó lugar a dudas. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos. Quería contárselos porque hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y nos quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las bolude... que dicen por ahí. Ella es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

Así confirmó Rusherking su separación de la China Suárez (Captura Instagram @rusherking)

El flechazo en una fiesta, los terceros en discordia y un amor que le hizo frente a los prejuicios

Eugenia Suárez se hizo conocida públicamente como una de las actrices elegidas por Cris Morena para protagonizar algunos de sus grandes éxitos. Con el paso del tiempo, siguió su propio camino lejos del mundo adolescente, pero su nombre comenzó a resonar no solo por sus personajes de ficción sino también por su vida amorosa. Entre sus relaciones más recordadas se encuentran Nicolás Cabré, con quien tuvo a su primera hija Rufina y Benjamín Vicuña, sin dudas una de las parejas más mediáticas. Si bien se separaron en no precisamente el mejor de los términos, se mantienen unidos por sus hijos Magnolia y Amancio.

Thomas Tobar en tanto nació en Santiago del Estero y llegó a la gran ciudad para perseguir sus sueños de ser cantante. Su música comenzó a escucharse en 2020, pero fue un año después cuando logró millones de reproducciones en las plataformas. Hoy, a los 22, es uno de los artistas nuevos del momento, incluso el 24 de marzo dio un show en el Movistar Arena.

Su relación más larga fue con María Becerra, con quien compartió dos años de su vida y no terminó en el mejor de los términos.

La China Suárez y Rusherking en la fiesta de los Martín Fierro

Rusher y la China se conocieron en mayo de 2022 en una fiesta Bresh, cuando ambos ya estaban solteros. “Yo lo vi, no lo conocía personalmente y me gustó su actitud. Estaba con una capucha verde, en un costadito, como misterioso. Me pareció súper lindo”, relató la actriz tan solo hace unas pocas semanas en Al Dente (América). Su relación llegó a los ojos del público en el after party de los premios Martín Fierro luego de que trascendiera un video donde se los veía bailar muy pegados.

Él, incluso, contó que tras cruzar miradas en la fiesta se encontraron en Madrid, pero confirmó que su primer encuentro romántico fue en la Argentina. En una entrevista con LAM (América) dijo una frase que se hizo eco en todos lados: “Prefiero mantener mi vida oculta, soy un caballero, pero... me fui Mundial”. Días después confirmó la relación con Eugenia en PH Podemos hablar (Telefe): “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso va acompañado con que estoy muy enamorado y muy bien”.

La China Suárez compartió una foto con Rusherking instagram @sangrejaponesa

A partir de ese momento, comenzaron de a poco a aparecer posteos en Instagram que alimentaban la relación. Ella subió una apasionada foto para confirmarlo desde su lado. De a poco empezaron a hacer público su amor: se los vio en recitales, se presentaron los grupos de amigos y empezaron a incursionar en los mundos y entornos del otro. Con el tiempo el vínculo se afianzó al punto en el que lo incluyó en los planes con sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio.

Es más, durante la relación ella se pronunció varias veces sobre lo que sentía por el rapero: “Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel”.

El romántico posteo que le dedicó La China a Rusherking en septiembre (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

La distancia como prueba de fuego, los viajes por el mundo y la unión a través de la música

Una de las mayores pruebas de fuego que tuvo que enfrentar la pareja fue la distancia a causa de sus agendas laborales. En agosto, la ex Casi Ángeles se instaló en Uruguay para grabar una película con Joaquín Furriel y supieron encontrar la manera para verse y apoyarse. Asimismo, en los meses que estuvieron juntos, compartieron varios viajes por el mundo: fueron a Playa del Carmen, a Nueva York e incluso disfrutaron del Mundial de fútbol en Qatar.

En este sentido, en un viaje que hicieron a México para recibir el 2023, empezaron a resonar a lo lejos las campanas de boda. Él le hizo un romántico regalo: decoró la habitación con flores rojas, pero todas las miradas se posaron en una cajita celeste de una reconocida marca de joyería. Ella lo grabó todo y lo publicó en las redes: “Estoy muerta y les hablo desde el más allá. Te amo tanto”.

El increíble regalo de Rusherking para la China Suárez para el 2023 y un detalle que llamó la atenci

Otra de las cuestiones que los unió profundamente fue la música. Cuando se conocieron, él pisaba fuerte dentro del mundo de los raperos y la actriz hizo público su apoyo incondicional.

De hecho, él le dedicó uno de sus hits -“Perfecta”- donde además ella fue la protagonista del videoclip. Por su parte, Suárez también se lanzó como cantante y su pareja estuvo a su lado en todo momento.

X BFA y Style du Monde

La frutilla del postre fue “Hipnotizados”, una colaboración que hicieron juntos y de la que participaron amigos, familiares e incluso Rufina, la hija mayor de la China, hizo su debut como actriz. La temática fue un casamiento y ellos se mostraron cómplices y enamorados tanto delante de las cámaras como durante la promoción. Sin embargo, después del amor, de la pasión y de las promesas a futuro, comenzaron a resonar cada vez con más fuerza los rumores de separación.

La China Suárez y Rusherking en el videoclip de "Hipnotizados", su colaboración musical

Rumores, desilusión y una presentación que no fue: la cronología de una separación que costó creer

Unos pocos días después de lanzar la canción con su novia, el rapero tenía previsto uno de los días más importantes de su carrera: un show en el Movistar Arena. Todo indicaba que interpretarían juntos la canción por primera vez, lo que generó una gran ilusión en los fanáticos. Sin embargo, ella no desfiló por la pasarela ni tampoco cantaron el tema. Directamente, Suárez no apareció más que en unas imágenes que se proyectaron cuando sonó “Perfecta”.

En Socios del espectáculo (eltrece) mencionaron una “pelea tremenda” que habría tenido lugar en el estadio. Dijeron que “hubo gritos” y que ella “lo terminó dejando plantado”. Esto sucedió a tan solo días de que él le regalara un auto por su cumpleaños y ella le declarara su amor durante su entrevista con Fernando Dente, donde además recordó la primera vez que durmieron juntos. “Me pasó una cosa que no me había pasado nunca. A mí, no me gusta eso de dormir enroscados. Pero, me abrazó y me acuerdo de que la sensación que tenía era de ‘por favor, que no me suelte nunca más’”, reveló.

"Hipnotizados", el videoclip de la canción de la China Suárez y Rusherking

Sin embargo, y a pesar de los rumores de separación, la influencer Pochi de Gossipeame contó en Mitre Live que se comunicó con Eugenia y ella le “negó rotundamente” la ruptura: “Me dijo que nada que ver”. “El textual fue ‘qué densos, me separan una vez al mes’”. Pero, entre medio de rumores de crisis y polémicas frases de él en Twitter como “tú juegas con uno y después pasas al siguiente”, la pareja confirmó la separación.

La China Suárez compartió un emotivo mensaje para Rusherking en las redes Instagram @sangrejaponesa

En cuanto a los motivos de la ruptura, en Socios del espectáculo (eltrece) se barajaron varias opciones y entre ellas “un problema de celos cruzados”. Indicaron que él habría tomado la decisión de separarse, puesto que ya no estaría para un compromiso: “Empezó a ir solo a la Bresh y comenzaron algunos mensajitos con chicas de su edad”, precisó Paula Varela.

En esta misma línea comentó que, aparentemente, Eugenia habría sido “tóxica y muy pesada con él”, en referencia a que habría estado muy pendiente de donde estaba y eso al cantante “le empezó a pesar”.

En cuanto a la versión de terceros en discordia, el cantante se habría enterado de que en el pasado ella se mensajeó con Wos y esto le molestó.

Rusherking y la China Suárez se separaron tras 10 meses de relación Instagram @sangrejaponesa

En cuanto a Trueno, el cantante con el que también se la vinculó, la panelista fue contundente e irónica: “La China dice ‘a él no lo conozco, pero a Mauro Icardi tampoco lo conocía’”. De esta manera, hizo alusión al escándalo que protagonizó la actriz tiempo atrás, en medio del escándalo que involucró al futbolista y a Wanda Nara.

Como sea, lo cierto es que después de un apasionado romance que duró menos de un año, se dejaron de seguir en redes y le pusieron fin - al menos por ahora - a la historia de amor.